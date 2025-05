Nietypowy wypadek w amerykańskim stanie Teksas. Lokalne media informują, że z ciężarówki, która przewróciła się na autostradzie, wypadły miliony 10-centowych monet. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.

Deszcz pieniędzy w Teksasie! Autostrada zamieniona w skarbiec (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ciężarówka przewożąca 800 tys. dolarów w 10-centowych monetach przewróciła się po zjechaniu z drogi.

Z pojazdu wysypało się 8 milionów świeżo wybitych dziesięciocentówek.

Służby porządkowe używały mioteł, łopat i odkurzaczy przemysłowych do zbierania monet.

Zbieranie monet trwało około 14 godzin, przez co autostrada była zamknięta.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano czasu lokalnego w miejscowości Alvord - ok. 130 kilometrów na północny zachód od Dallas.

Miejscowe władze poinformowały, że ciężarówka, przewożąca 800 tys. dolarów w monetach, przewróciła się na bok po "zjechaniu z drogi i nadmiernej korekcie toru jazdy".

Z pojazdu wypadło 8 milionów świeżo wybitych dziesięciocentówek. Pieniądze wysypały się na autostradę.

Kierowca i pasażer zostali przewiezieni do szpitala z obrażeniami, które nie zagrażały ich życiu.