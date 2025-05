Kolejny atak na pracownika ochrony zdrowia. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, w czwartek rano jeden z pacjentów zaatakował pielęgniarkę w Szpitalu Kolejowym w mazowieckim Pruszkowie. Na miejscu interweniowała policja.

Pielęgniarka (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W miejscu ataku interweniowała policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Rozmowy o zwiększeniu bezpieczeństwa

Na najbliższy poniedziałek, po długim weekendzie, w Ministerstwie Zdrowia zaplanowane są kolejne rozmowy o tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. W spotkaniu udział wezmą także przedstawiciele resortu sprawiedliwości.

Jest to konsekwencja przede wszystkim śmiertelnego ataku nożem na lekarza, do którego we wtorek doszło w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

35-letni mężczyzna, niezadowolony z przeprowadzonych przez lekarza zabiegów, wtargnął do jego gabinetu i wielokrotnie ugodził go nożem. Napastnik usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki, która znalazła się w gabinecie i próbowała pomóc lekarzowi.

Ochrona osób ratujących życie i zdrowie już od dłuższego czasu jest szeroko dyskutowana.

Reporter RMF FM dotarł do projektu rozporządzenia, które zakłada, że od lipca we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce pojawią się kamizelki nożoodporne.

Niedawno informowaliśmy także, że medycy z Małopolski uczą się samoobrony. Praktyczne zajęcia odbywają się w przestrzeniach dla nich naturalnych: w karetkach, na klatkach schodowych czy ciasnych korytarzach. Prowadzą je policjanci oraz pracownicy służby więziennej.