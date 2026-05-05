Policja bada okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło minionej nocy w Wiśle. W wyniku zdarzenia zginęła 95-letnia kobieta. Akcja gaśnicza trwała do wczesnych godzin porannych.

/ Policja Cieszyn /

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, do pożaru doszło w piętrowym, murowanym domu w Wiśle w województwie śląskim.

Ogień pojawił się przed godziną pierwszą w nocy. Na miejsce natychmiast skierowano 11 zastępów straży pożarnej. W budynku przebywały cztery osoby.

Dramatyczna akcja ratunkowa

Dwie osoby zdołały opuścić płonący dom jeszcze przed przyjazdem strażaków. Kolejną osobę wyprowadzili z budynku policjanci.

Niestety, podczas przeszukiwania pogorzeliska strażacy odnaleźli jedno ciało. Ofiarą okazała się 95-letnia kobieta.

Akcja strażaków trwała całą noc, zakończyła się po godz. 6.30. Obecnie trwa ustalanie przyczyn wybuchu pożaru.