To była kolejna trudna noc dla rosyjskiej obrony powietrznej. Choć Moskwa informuje o zneutralizowaniu 289 dronów, nie wszystko udało się strącić, w efekcie czego doszło do ataku m.in na Czeboksary, gdzie znajdują się kluczowe dla rosyjskiej machiny wojennej zakłady zbrojeniowe. W Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym, znajdującym się ponad dwa tysiące kilometrów od granicy z Ukrainą, po raz pierwszy ogłoszono alarm powietrzny.

Skutki ukraińskiego ataku w Czeboksarach / @Exilenova_plus (X)

W nocy z poniedziałku na wtorek ukraińskie drony zaatakowały Czeboksary, miasto w Republice Czuwaskiej, położone około 1000 km od granicy z Ukrainą.

Jak informuje agencja Interfax, powołując się na regionalny resort zdrowia, ranne zostały trzy osoby, przy czym jedna z nich w "stanie średnim" trafiła do szpitala. Dwie osoby zostały objęte opieką ambulatoryjną. Rosyjskie kanały na Telegramie, w tym "Baza", podają, że w wyniku ataku uszkodzone zostało centrum handlowe.

"ASTRA", inny z kanałów na Telegramie, informuje natomiast, że Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały zakłady zbrojeniowe WNIIR-Postęp w Czeboksarach. Miały do tego użyć jednego lub więcej pocisków manewrujących (w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że były to FP-5 Flamingo). "ASTRA" zaznacza, że w pobliżu obiektu faktycznie znajduje się centrum handlowe.

Tymczasem ukraiński kanał "Exilenova+" donosi, że przedsiębiorstwo zostało zaatakowane dronami. Wiadomo, że WNIIR-Postęp produkuje moduły nawigacyjne Kometa do dronów, pocisków manewrujących i balistycznych. Zakład był już atakowany wcześniej, w listopadzie 2025 roku.

Gubernator Republiki Czuwaskiej Ołeg Nikołajew poinformował, że Ukraińcy przeprowadzili kilka ataków na Czeboksary. "Odnotowano wielokrotne ataki na budynki w Czeboksarach" - oświadczył, dodając, że szkoły i uczelnie techniczne przeszły na nauczanie zdalne.