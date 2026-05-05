18 zatrzymanych w akcji straży granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymani mieli należeć do grupy przestępczej produkującej nielegalne papierosy i handlującej nimi. W wyniku ich działalności Skarb Państwa został narażony na 640 mln zł strat.

Fabryka nielegalnych papierosów / Krajowa Administracja Skarbowa / Straż Graniczna

18 osób zatrzymanych przez straż graniczną i Krajową Administrację Skarbową w związku z produkcją i handlem nielegalnymi papierosami.

Skarb Państwa stracił przez ich działalność około 640 milionów złotych.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Grupa działała od czterech lat na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i Kujawsko-Pomorskiem. W tym czasie miała wprowadzić do obrotu 485 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych.

Członkowie grupy są też podejrzani o posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych i prekursorów do wytwarzania narkotyków.

Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 mln sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy, maszyny do nielegalnej produkcji oraz ponad 2 kg prekursorów do wytwarzania narkotyków.

Zarzuty dla zatrzymanych

Tak wyglądała fabryka produkująca papierosy / Krajowa Administracja Skarbowa / Straż Graniczna

Sześciu podejrzanym przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejnym pięciu zarzuty wytwarzania papierosów bez akcyzy, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Czterem następnym osobom postawiono zarzuty posiadania znacznych ilości prekursorów do produkcji narkotyków.

Wśród podejrzanych były dwie kobiety oraz 16 mężczyzn w wieku od 21 do 66 lat. Część z nich była w przeszłości karana za podobne przestępstwa.



Zabezpieczono maszyny stanowiące technologiczną linię do produkcji papierosów. Zabezpieczono także mienie sprawców, w tym pieniądze różnych walut, złoto, pojazdy oraz nieruchomości.



Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych. Sześć musiało wpłacić poręczenie majątkowe, ma dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Wszystkim grozi do 8 lat więzienia.