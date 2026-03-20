Biuro podróży nie może podnieść ustalonej w umowie ceny wyjazdu w okresie 20 dni przed datą jego rozpoczęcia - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wcześniej organizator może dokonać podwyżki - jeśli ta możliwość została wpisana do umowy - wyłącznie w określonych przypadkach, np. gdy wzrosną ceny paliw. Co ważne, jeżeli biuro podniesie cenę o ponad 8 proc., można bezkosztowo odstąpić od umowy.

Czy biuro podróży może podnieść cenę wycieczki? UOKiK wyjaśnia

Droższe paliwo przez konflikt może wpłynąć na ceny lotów.

Zwiększenie ceny wyjazdu. Co trzeba wiedzieć?

"Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej zmienić - reguluje to art. 45 ustawy o imprezach turystycznych" - podkreślił UOKiK.

W okresie 20 dni przed początkiem wyjazdu, biuro podróży nie może podnieść ceny w stosunku do ustalonej w umowie. Wcześniej podwyżka może nastąpić tylko w trzech przypadkach:

podrożał transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa;

wzrosły podatki lub opłaty od usług turystycznych, np. lotniskowe;

wzrosły kursy walut mające znaczenie dla danej wycieczki.

"Jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 proc., można bez żadnych kosztów odstąpić od umowy" - zwrócił uwagę regulator. Zaznaczył, że w przypadku biletów lotniczych zapłacona cena powinna być ceną ostateczną i nie ulegać zmianie.

Jakie opcje mają turyści?

UOKiK przypomniał jednocześnie, że osoby, które mają zarezerwowane wakacje w regionie objętym napięciami, mają kilka opcji - mogą poczekać na rozwój sytuacji i decyzję organizatora lub uzgodnić z organizatorem zmianę terminu lub kierunku podróży.

Turyści mogą ponadto skorzystać z bezkosztowego odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem wyjazdu, jeśli wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w miejscu docelowym wycieczki lub jego najbliższym sąsiedztwie.

Ponadto, jak podkreślił UOKiK, w związku z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie uruchomione zostały wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, obsługujący TFP, 5 marca rozpoczął przyjmowanie wniosków o zwrot pieniędzy wpłaconych za wyjazdy do tego regionu, które zostały odwołane z powodu wojny między 28 lutego a 27 marca br.

Turyści mogą liczyć na zwrot kwot, na które opiewały umowy zawarte z organizatorami wycieczek w tym regionie świata.

Blokada cieśniny Ormuz. Wysokie ceny ropy

28 lutego br. Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. W odwecie Iran zamknął cieśninę Ormuz - szlak, którym w warunkach pokoju przepływa rocznie około 20 proc. zużywanej na świecie ropy.

Blokada cieśniny przyczyniła się do wzrostu ropy na światowych rynkach. Cena ropy WTI podskoczyła w pewnym momencie do niemal 120 dol. za baryłkę. Wcześniej, 26 lutego br. kosztowała ona ok. 66 dolarów.

Znacząco wzrosły ceny paliw na stacjach, w tym w Polsce. W reakcji Międzynarodowa Agencja Energetyczna zarekomendowała uwolnienie rekordowej liczby 400 mln baryłek ropy z rezerw państw członkowskich.

W efekcie toczącej się na Bliskim Wschodzie wojny wzrost cen biletów lotniczych jest nieunikniony - mówił w czwartek Willie Walsh, szef Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), w rozmowie z agencją Reutera.