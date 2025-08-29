Rosyjski przywódca będzie „głównym gościem” podczas parady wojskowej na placu Tiananmen w Pekinie. Władimir Putin w przyszłym tygodniu uda się do Chin, gdzie spotka się z prezydentem Xi Jinpingiem oraz weźmie udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Putin z wizytą w Chinach. Spotkanie z Xi Jinpingiem i udział w paradzie wojskowej / Shutterstock

Prezydent Rosji Władimir Putin odwiedzi Chiny w dniach 31 sierpnia - 3 września. Jak poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow, pierwsze dwa dni wizyty będą poświęcone szczytowi Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Tianjin. Następnie Putin uda się do Pekinu, gdzie spotka się z prezydentem Xi Jinpingiem.

Parada wojskowa na placu Tiananmen

Kulminacyjnym punktem wizyty będzie udział Putina w paradzie wojskowej na placu Tiananmen, upamiętniającej zakończenie II wojny światowej po kapitulacji Japonii. Rosyjski prezydent ma być "głównym gościem" wydarzenia i zasiąść po prawej stronie Xi Jinpinga. Po lewej stronie chińskiego przywódcy miejsce zajmie lider Korei Północnej Kim Dzong Un.

W 70-minutowej defiladzie z okazji 80. rocznicy "zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej przeciwko Japońskiej Agresji w Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej" weźmie udział ponad 10 tysięcy żołnierzy z 45 formacji wojskowych. Chińska armia zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt, w tym myśliwce, systemy obrony przeciwrakietowej i broń hipersoniczną.

Spotkania z przywódcami i rozmowy gospodarcze

W trakcie wizyty Putin planuje szereg spotkań dwustronnych z liderami innych państw, m.in. z premierem Indii Narendrą Modim, prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem oraz prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Trwają także starania o zorganizowanie rozmowy z Kim Dzong Unem.

W skład rosyjskiej delegacji wejdą m.in. minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister obrony Andriej Biełousow, prezes Banku Centralnego Elwira Nabiulina oraz szefowie największych rosyjskich firm i banków. Podczas wizyty Gazprom ma podpisać "ważną" umowę z chińską korporacją CNPC, jednak szczegóły nie zostały ujawnione.

Rosja szuka nowych rynków zbytu

Rosja, po utracie dostępu do większości rynków europejskich w wyniku zachodnich sankcji, intensyfikuje współpracę gospodarczą z Chinami. Pekin jest obecnie największym partnerem handlowym Moskwy. Chiny są zainteresowane zwiększeniem importu rosyjskiego gazu przez rurociąg Siła Syberii 1, jednak rozmowy o budowie drugiej nitki wciąż trwają.

W ostatnich latach, po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę, współpraca między Moskwą a Pekinem zacieśniła się, zwłaszcza w sferze wojskowej. Chiny deklarują neutralność wobec wojny, jednak nie potępiły rosyjskiej agresji. Według źródeł wywiadu zachodniego, Pekin aktywnie wspiera jednak Rosję finansowo, sprzętowo i technologicznie.