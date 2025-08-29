Jak poinformowało MSZ, ambasador Krzysztof Krajewski w trakcie uroczystości wyraził żal z powodu "nieuzasadnionej decyzji władz Federacji Rosyjskiej o wycofaniu zgody na działalność urzędu". Ma on jednak nadzieję, że polska obecność dyplomatyczna w Królewcu zostanie przywrócona, a historia surowo oceni działania obecnych władz Rosji odpowiedzialnych za agresję na suwerenne państwo oraz "zgotowanie smutnego losu swojemu narodowi, który wydał światu wielu wspaniałych artystów".

W Federacji Rosyjskiej nadal funkcjonują Ambasada RP w Moskwie oraz Konsulat Generalny RP w Irkucku.

Rosja wycofała zgodę

Poza ambasadą w Warszawie, Federacja Rosyjska jeszcze do niedawna dysponowała w Polsce konsulatami w Poznaniu, Gdańsku i Krakowie, Polska zaś - poza ambasadą w Moskwie - placówkami dyplomatycznymi w Irkucku, Królewcu i Petersburgu.

W połowie lipca MSZ Rosji oświadczyło, że od 29 sierpnia wycofuje zgodę na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego RP w Królewcu, motywując to działaniem lustrzanym wobec polskiej decyzji o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Rosji w Krakowie. Polskie MSZ uznało, że decyzja ta nie była słuszna.

Rosja bez konsulatu w Krakowie i Poznaniu

W maju szef polskiego MSZ Radosław Sikorski zdecydował o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Rosji w Krakowie. Decyzja ta związana była z dowodami na udział rosyjskich służb specjalnych w podpaleniu w 2024 roku centrum handlowego w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 44. Hala targowa spłonęła 12 maja ub.r. Było tam około 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych.

W styczniu konsulat generalny RP w Petersburgu został zamknięty po wycofaniu zgody Rosji na działalność tej placówki. Była to odpowiedź na decyzję polskiego MSZ o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu po stwierdzeniu przypadków powiązanego z władzami Rosji sabotażu na terytorium Polski.