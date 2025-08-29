"Konsulat Generalny RP w Królewcu kończy działalność" - poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak przekazał resort, kierujący placówką konsul Janusz Jabłoński uroczyście przekazał na ręce ambasadora RP w Rosji Krzysztofa Krajewskiego godło RP oraz flagi Polski i UE. Kilka tygodni temu władze Federacji Rosyjskiej wycofały zgody na działalność urzędu.
"Kierujący placówką konsul Janusz Jabłoński 26 sierpnia br. uroczyście przekazał na ręce Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Krzysztofa Krajewskiego godło RP, tablicę z nazwą urzędu konsularnego oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej" - przekazało MSZ w komunikacie.