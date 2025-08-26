​Sąd w Berlinie ogłosił wyrok w sprawie nastoletniego Syryjczyka, który był oskarżony o spisek w celu przeprowadzenia zamachu terrorystycznego na planowanym koncercie amerykańskiej gwiazdy muzyki pop Taylor Swift w Wiedniu przed rokiem. Nastolatek został skazany na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Koncert Taylor Swift (zdjęcie poglądowe) / Dyck Darryl/CP/ABACA / PAP/Abaca

Z obawy przed zamachami terrorystycznymi w sierpniu 2024 roku odwołano trzy planowane w austriackiej stolicy koncerty amerykańskiej supergwiazdy muzyki pop Taylor Swift. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

Planowali zamachy na koncertach Taylor Swift. "Sytuacja była bardzo poważna"

W sprawie oprócz 16-latka aresztowano także 20-letniego Austriaka, który planował zamachy bombowe i jest głównym oskarżonym w sprawie. Sytuacja związana z bezpieczeństwem była bardzo poważna i udało się uniknąć tragedii - mówił wówczas o sprawie kanclerz Austrii Karl Nehammer. Austriackie władze natomiast twierdziły, że zamach był planowany od wielu tygodni.

Koncerty amerykańskiej gwiazdy muzyki pop miały odbyć się w Wiedniu na stadionie Ernsta Happela. Planowano je zorganizować dzień po dniu, począwszy od czwartku. Na każdym z jej trzech koncertów spodziewano się 65 tys. fanów.

Do sprawy odniósł się wówczas również dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego ministerstwa spraw wewnętrznych Austrii Franz Ruf, który poinformował, że zamachowiec planował zabić ludzi znajdujące się przed stadionem, na którym miała grać Taylor Swift.

Śledztwo austriackich służb cały czas jest w toku.

Nastoletni Syryjczyk skazany

We wtorek sąd w Berlinie uznał 16-latka za winnego przygotowania poważnego aktu przemocy oraz wspierania aktu terrorystycznego poza granicami RFN. Z racji na młody wiek oskarżonego proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami.

Według sądu nastolatek przyznał się do winy i usłyszał karę 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny.

Sędziowie ustalili także, że skazany zradykalizował się pod wpływem propagandy tzw. Państwa Islamskiego (IS) w internecie. Już jako 14-latek utrzymywał kontakt z planującym zamachy młodym Austriakiem. Skazany przez berliński sąd przesłał mu m.in. film z instrukcją budowy bomby i zorganizował kontakt z członkiem IS.