Ponad dwie tony kokainy, czarnorynkowa wartość sięgająca 175 milionów euro, dziesiątki zatrzymanych i spektakularna międzynarodowa akcja policji – tak wyglądał jeden z największych sukcesów słowackich służb w walce z przestępczością zorganizowaną.

Największa akcja antynarkotykowa w historii Słowacji

21 października na terenie Słowacji została przeprowadzona akcja pod kryptonimem "LINEA". Wzięło w niej udział ponad 450 policjantów z różnych służb - zarówno krajowych, jak i zagranicznych - przeprowadzili oni skoordynowane działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą. Była to jedna z największych akcji antynarkotykowych w historii naszego południowego sąsiada.

Efekty tej spektakularnej operacji są imponujące: słowaccy funkcjonariusze zabezpieczyli aż 2 276 kilogramów kokainy, której wartość na czarnym rynku mogła sięgnąć nawet 175 milionów euro. Podczas 42 przeprowadzonych przeszukań, policjanci przejęli również dwie nielegalne linie produkcji papierosów, 3,5 miliona sztuk papierosów, aż 14 ton tytoniu oraz gotówkę - w sumie ponad 367 tysięcy euro i 1,46 miliona forintów.

Międzynarodowa współpraca kluczem do sukcesu

Sukces tej operacji to efekt ścisłej współpracy słowackiej Krajowej Jednostki Antynarkotykowej (NPJ PPZ) z międzynarodowymi partnerami - Europolem, Eurojustem oraz służbami z kilku krajów europejskich. Śledztwo, które rozpoczęło się w listopadzie 2024 roku, bardzo szybko wykazało szerokie powiązania przestępcze na linii Słowacja-Węgry-Hiszpania, a także ślady prowadzące do Ameryki Południowej i Środkowej. To właśnie stamtąd przemycano narkotyki, które następnie trafiały na europejski czarny rynek.

W wyniku szeroko zakrojonej akcji zatrzymano łącznie 22 osoby, z czego 10 usłyszało już zarzuty. Wśród nich znaleźli się obywatele Słowacji i Węgier. W ręce policji wpadło także siedmiu obywateli Ukrainy, którzy byli zaangażowani w nielegalną produkcję papierosów.

Nie tylko narkotyki: przemyt tytoniu na wielką skalę

Zorganizowana grupa przestępcza, którą rozbito podczas akcji "LINEA", zajmowała się nie tylko handlem narkotykami. Skala tego procederu pokazuje, że przestępcy nie ograniczali się do jednego źródła nielegalnych zysków, a ich działalność miała charakter międzynarodowy i wielowątkowy.