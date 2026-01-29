Nadchodzą wielkie zmiany na chorwackich autostradach. Już niedługo pożegnamy się z klasycznymi bramkami, znanymi również z polskich dróg. Zastąpi je system elektronicznego poboru opłat. Właśnie uruchomiono najważniejszy dla kierowców element - stronę internetową, na której trzeba będzie się zarejestrować, aby system pobrał opłatę. Wybierasz się do Chorwacji samochodem? Sprawdź, co niedługo się zmieni.

Chorwacja. Wkrótce ruszy system elektronicznego poboru opłat na autostradach (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak zmieni się system opłat na chorwackich autostradach?

Jak działa nowy elektroniczny system poboru opłat w Chorwacji?

Kiedy i gdzie trzeba się zarejestrować, by uniknąć mandatu?

Rewolucja na chorwackich autostradach

Dotychczas na chorwackich drogach obowiązywał system podobny do polskiego odpowiednika. Opłaty za autostrady uiszcza się na tzw. bramkach - specjalnych przejazdach ze szlabanami i kasjerami, gdzie płaci się kartą bądź gotówką.

Należność odpowiada przejechanemu odcinkowi drogi. To rozwiązanie proste i dobrze znane Polakom podróżującym samochodem nad Adriatyk. Nie jest ono jednak pozbawione wad.

Największy problem, jaki pojawia się przy klasycznym bramkowym rozwiązaniu, to ograniczona przepustowość przejazdów. To skutkuje ogromnymi korkami, które tworzą się w szczycie sezonu, kiedy ruch na autostradach jest większy. Nowy system wdrażany w Chorwacji ma to jednak zmienić.

Klasyczne bramki znikną

Nowy system elektronicznego poboru opłat ma umożliwić swobodny przejazd, bez konieczności zatrzymywania się, aby uiścić opłatę. Najważniejszym elementem, który będzie zapewniał skuteczność nowego rozwiązania, będą tzw. portale, których instalacja wciąż trwa, m.in. na autostradach A3, A4 i A11.

To urządzenia wyposażone w kamery i czujniki, które będą automatycznie wykrywać pojazdy i sczytywać tablice rejestracyjne.

Według lokalnych mediów będzie ich 212 i wszystkie mają stanąć na swoim miejscu w 2026 r. Najwięcej portali stanie na odcinku chorwackiej autostrady A1, Zagrzeb-Split-Dubrownik. To bardzo popularna wśród Polaków trasa.

Częściowe wdrażanie systemu

Ważnym elementem nowego systemu jest nowo uruchomiona strona internetowa Crolibertas (crolibertas.hr). Dostępna będzie też aplikacja. Trzeba będzie się w niej zarejestrować i system pobierze w ten sposób należność za przejazd.

Nieuiszczenie opłaty za będzie groziło mandatem od 420 do 720 euro (ok. 1760 zł - 3025 zł, na 29.01.2026 r.).

W najbliższych miesiącach nowe rozwiązanie będzie częściowo wdrażane i testowane - przekazało chorwackie Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury. Na całkowite zaimplementowanie systemu w cały kraju trzeba jednak poczekać.

Wszystko ma być gotowe do 1 marca 2027 r. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie Crolibertas zarówno po chorwacku, jak i angielsku.

Zmiany są podyktowane m.in. dostosowaniem się do europejskich standardów. Nowy system, kompatybilny z Europejskim Systemem Opłat Elektronicznych (EETS), został sfinansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy, a jego całkowity koszt wyniósł prawie 80 mln euro.