Rewolucja na włoskich autostradach coraz bliżej! Od 2026 roku kierowcy, którzy utkną w korkach z powodu robót drogowych lub innych utrudnień, będą mogli liczyć na automatyczny zwrot części opłat za przejazd. Nowy system, który właśnie ogłosił włoski urząd regulacji ruchu, ma zapewnić uczciwe i przejrzyste rekompensaty dla wszystkich użytkowników dróg.

Autostrady we Włoszech: Od 2026 roku kierowcy dostaną zwrot pieniędzy za korki / Shutterstock

Koniec drogowej frustracji - Włochy wprowadzają automatyczne zwroty

Godziny spędzone w korkach, kolejki przed punktami poboru opłat za autostrady i poczucie niesprawiedliwości - to codzienność wielu kierowców we Włoszech. Jednak już w 2026 roku ta rzeczywistość ma się zmienić. Włoski urząd regulacji ruchu ogłosił wprowadzenie przełomowego systemu, który automatycznie zwróci pieniądze kierowcom, gdy ich podróż zostanie znacznie opóźniona przez roboty drogowe lub inne utrudnienia.

Nowy system będzie opierał się na zaawansowanym, zautomatyzowanym algorytmie porównującym rzeczywisty czas przejazdu z czasem wyliczonym na podstawie długości trasy i spodziewanych warunków ruchu. Gdy różnica między tymi wartościami przekroczy określony próg, system automatycznie uruchomi procedurę zwrotu części opłaty za przejazd.

Jak będą wyglądały zwroty? Nowe zasady dla kierowców

Regulacje dotyczące zwrotów zostały szczegółowo podzielone w zależności od długości pokonywanej trasy:

Trasy poniżej 30 kilometrów: kierowcy otrzymają zwrot niezależnie od wielkości opóźnienia.

Trasy od 30 do 50 kilometrów: prawo do zwrotu pojawi się już przy opóźnieniu wynoszącym 10 minut.

Trasy powyżej 50 kilometrów: zwrot przysługuje przy opóźnieniu od 15 minut.

Jak zapewnia urząd, "dzięki temu zapewnione są uczciwe i przejrzyste rekompensaty", a kierowcy nie będą już czuli się poszkodowani przez nieprzewidziane utrudnienia na drogach.

Start w dwóch etapach - kiedy system zacznie działać?

Wdrażanie nowego systemu zostało podzielone na dwa etapy. Od 1 czerwca 2026 roku z automatycznych zwrotów będą mogli korzystać kierowcy na odcinkach autostrad zarządzanych przez jednego operatora. Następnie, od 1 grudnia tego samego roku, system obejmie również trasy zarządzane wspólnie przez kilku koncesjonariuszy.

Warto podkreślić, że z rekompensat wyłączone zostały sytuacje szczególne, takie jak roboty awaryjne po wypadkach, ekstremalne zjawiska pogodowe czy akcje ratunkowe. Tego typu działania, ze względu na ich nagłość i nieprzewidywalność, nie będą objęte systemem zwrotów.

Wszystkie istotne informacje dotyczące zwrotów oraz ich statusu mają być dostępne w jednolitej aplikacji, z której będą mogli korzystać użytkownicy wszystkich operatorów autostrad. Automatyczne powiadomienia i przejrzysty system rozliczeń mają sprawić, że kierowcy nie będą musieli już składać żadnych dodatkowych wniosków - wszystko odbędzie się samoistnie, bez zbędnej biurokracji.

Nowe zasady mają zostać wprowadzone do przyszłych koncesji autostradowych, a także rozszerzone na istniejące umowy poprzez odpowiednie aneksy.