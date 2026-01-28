Już wkrótce podróżni korzystający z europejskich lotnisk będą musieli pożegnać się z popularną usługą owijania bagażu folią. Unia Europejska zdecydowała o stopniowym wycofaniu tej praktyki w ramach walki z jednorazowym plastikiem. Co to oznacza dla pasażerów i jakie są alternatywy dla zabezpieczenia walizki?

/ Shutterstock

Unia Europejska wprowadza zakaz foliowania bagażu na lotniskach w ramach nowych przepisów środowiskowych.

Foliowanie walizek uznano za zbędne źródło jednorazowego plastiku.

Zakaz zacznie obowiązywać stopniowo od 2028 roku, a do 2030 roku usługa ma całkowicie zniknąć z europejskich terminali.

Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie nowych regulacji dotyczących jednorazowych opakowań plastikowych. Foliowanie walizek, popularne na lotniskach w całej Europie, zostało uznane za zbędną praktykę generującą odpady, które nie nadają się do recyklingu. Nowe przepisy wpisują się w szerszą strategię ograniczania ilości plastiku w środowisku i promowania rozwiązań wielokrotnego użytku.

Dlaczego folia znika z lotnisk?

Decyzja o wycofaniu foliowania bagażu wynika z kilku powodów. Po pierwsze, folia używana do owijania walizek staje się odpadem natychmiast po przylocie i nie jest poddawana recyklingowi. Po drugie, foliowanie nie wpływa na bezpieczeństwo lotu, za to może utrudniać prześwietlanie bagażu i spowalniać kontrole na lotniskach. Część portów lotniczych już wcześniej zrezygnowała z tej usługi, wskazując na szybszą obsługę i mniej problemów technicznych.

Nowe przepisy mają wejść w życie etapami. Do końca 2027 roku planowane jest wprowadzenie zakazu dla części jednorazowych opakowań, w tym folii do owijania bagażu. Od 2028 roku usługa będzie stopniowo wycofywana na kolejnych lotniskach, a do 2030 roku ma całkowicie zniknąć z europejskich terminali. Oznacza to, że podróżni już w najbliższych latach mogą zauważyć brak punktów oferujących foliowanie walizek.

Jak zabezpieczyć bagaż bez folii?

Dla wielu pasażerów foliowanie było sposobem na ochronę walizki przed zabrudzeniem, uszkodzeniem czy otwarciem. Na szczęście istnieje kilka skutecznych alternatyw: