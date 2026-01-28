Już wkrótce podróżni korzystający z europejskich lotnisk będą musieli pożegnać się z popularną usługą owijania bagażu folią. Unia Europejska zdecydowała o stopniowym wycofaniu tej praktyki w ramach walki z jednorazowym plastikiem. Co to oznacza dla pasażerów i jakie są alternatywy dla zabezpieczenia walizki?
- Unia Europejska wprowadza zakaz foliowania bagażu na lotniskach w ramach nowych przepisów środowiskowych.
- Foliowanie walizek uznano za zbędne źródło jednorazowego plastiku.
- Zakaz zacznie obowiązywać stopniowo od 2028 roku, a do 2030 roku usługa ma całkowicie zniknąć z europejskich terminali.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie nowych regulacji dotyczących jednorazowych opakowań plastikowych. Foliowanie walizek, popularne na lotniskach w całej Europie, zostało uznane za zbędną praktykę generującą odpady, które nie nadają się do recyklingu. Nowe przepisy wpisują się w szerszą strategię ograniczania ilości plastiku w środowisku i promowania rozwiązań wielokrotnego użytku.
Decyzja o wycofaniu foliowania bagażu wynika z kilku powodów. Po pierwsze, folia używana do owijania walizek staje się odpadem natychmiast po przylocie i nie jest poddawana recyklingowi. Po drugie, foliowanie nie wpływa na bezpieczeństwo lotu, za to może utrudniać prześwietlanie bagażu i spowalniać kontrole na lotniskach. Część portów lotniczych już wcześniej zrezygnowała z tej usługi, wskazując na szybszą obsługę i mniej problemów technicznych.
Nowe przepisy mają wejść w życie etapami. Do końca 2027 roku planowane jest wprowadzenie zakazu dla części jednorazowych opakowań, w tym folii do owijania bagażu. Od 2028 roku usługa będzie stopniowo wycofywana na kolejnych lotniskach, a do 2030 roku ma całkowicie zniknąć z europejskich terminali. Oznacza to, że podróżni już w najbliższych latach mogą zauważyć brak punktów oferujących foliowanie walizek.
Dla wielu pasażerów foliowanie było sposobem na ochronę walizki przed zabrudzeniem, uszkodzeniem czy otwarciem. Na szczęście istnieje kilka skutecznych alternatyw:
- Pasy bagażowe - stabilizują walizkę, zapobiegają jej przypadkowemu otwarciu i ułatwiają rozpoznanie bagażu.
- Pokrowce wielorazowe - chronią przed zabrudzeniem i otarciami, można je łatwo zdjąć i użyć ponownie.
- Solidne walizki - modele z wzmocnionymi narożnikami, solidnymi zamkami i suwakami zapewniają wysoką ochronę bez dodatkowych zabezpieczeń.