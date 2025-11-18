Złe wiadomości dla właścicieli aut powyżej 3,5 t i autobusów. Z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że stawki za przejazd siecią dróg płatnych dla tych pojazdów mają wzrosnąć o 40-42 proc., w zależności od klasy emisji spalin i masy pojazdu.

Sieć dróg płatnych objętych elektronicznym poborem opłat zostanie rozszerzona o ok. 645 km / Shutterstock

Rząd planuje rozszerzyć sieć dróg płatnych o około 645 km od 1 lutego przyszłego roku.

Opłata elektroniczna obejmie łącznie około 5869 km autostrad, dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych.

Opłaty dotyczą pojazdów o masie powyżej 3,5 tony i autobusów.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

Resort finansów przed miesiącem zapowiedział, że sieć dróg płatnych objętych elektronicznym poborem opłat zostanie rozszerzona o ok. 645 km. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 lutego przyszłego roku.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, w tym roku planowane wpływy z poboru opłat w systemie e-TOLL mają wynieść prawie 3,9 mld zł, a w przyszłym roku mają wzrosnąć do prawie 6,6 mld zł.



W uzasadnieniu projektu wskazano, że głównym jego celem jest zwiększenie przychodów Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), aby zapewnić finansowanie na dalszy rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej.

Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t na ok. 5225 km dróg krajowych. Po rozszerzeniu będzie pobierana na ok. 5869 km autostrad, dróg ekspresowych i wybranych odcinków dróg krajowych klasy GP i G.

Wśród nowych odcinków znalazły się m.in. fragmenty autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami, drogi S1 na odcinkach Podwarpie-Dąbrowa Górnicza Pogoria oraz Żywiec-Węgierska Górka, a także odcinki tras S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61. Do objęcia opłatą wytypowano również fragmenty dróg krajowych DK8, DK12, DK50 i DK91.



Ostatnio sieć dróg płatnych została rozszerzona w listopadzie ubiegłego roku o ok. 1600 km.



W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego.