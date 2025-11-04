​Chorwacja rozpoczyna wdrażanie nowego systemu poboru opłat na autostradach. W jego efekcie mają całkowicie zniknąć bramki wjazdowe, do listopada 2026 roku - poinformował portal Index. Elektroniczny system będzie automatycznie rozpoznawał tablice rejestracyjne.

Nadchodzą zmiany na autostradach w Chorwacji/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bramki mają zniknąć za rok

Bramki na chorwackich autostradach mogą całkowicie zniknąć już za rok. Kraj, tak chętnie odwiedzany przez Polaków, rozpoczął wdrażanie nowego systemu poboru opłat za przejazdy. Będzie on w pełni cyfrowy i ma doprowadzić do likwidacji bramek już w listopadzie 2026 r.

"Nowy system umożliwi wszystkim kierowcom podróżowanie bez zatrzymywania się na bramkach. Wdrażanie projektu rozpoczyna się we wtorek, a cała sieć autostrad w Chorwacji zostanie włączona do nowego systemu do listopada przyszłego roku" - podały chorwackie media.

Koniec z płatnościami kartą i gotówką

Nowe rozwiązanie nie przewiduje fizycznych płatności kartą lub gotówką. Opłata ma być uiszczana poprzez zakup urządzenia ENC (Elektroniczny Pobór Opłat). System przewiduje także możliwość opłacenia przejazdu po jego odbyciu - dzięki automatycznemu sczytywaniu tablic rejestracyjnych.

Kamery będą rozpoznawać tablice rejestracyjne, a opłata naliczy się za pośrednictwem elektronicznego systemu - trzeba będzie się w nim uprzednio zarejestrować.

We wtorek nowe rozwiązanie będzie zainstalowane na fragmencie autostrady A3, między miejscowościami Popovacza i Novska.