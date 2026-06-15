Żołnierze z Litwy, Francji i Polski rozpoczną 16 czerwca wspólne manewry wojskowe pod kryptonimem Dzielny Dzik 2026 (Gallant Boar 2026). Ćwiczenia odbędą się w regionie przesmyku suwalskiego.

Zdj. ilustracyjne / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

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Jak poinformowała litewska armia w oficjalnym komunikacie, w ćwiczeniach wezmą udział żołnierze Batalionu Dragonów im. Wielkiego Księcia Litewskiego Butigeidisa, należącego do Brygady Piechoty "Żemaitija". Wspólnie z wojskowymi z Francji i Polski będą doskonalić współpracę w ramach sojuszu NATO.

Głównym celem ćwiczeń będzie doskonalenie współdziałania wojsk sojuszniczych, prowadzenie wspólnych operacji wojskowych oraz synchronizacja działań między siłami zbrojnymi państw NATO. Uczestnicy będą również rozwijać zdolności niezbędne do szybkiej i skutecznej obrony tego kluczowego z punktu widzenia bezpieczeństwa regionu - przekazano w komunikacie litewskiej armii.

Manewry Dzielny Dzik 2026 potrwają do 26 czerwca.

Przesmyk suwalski - kluczowy punkt na mapie Europy

Przesmyk suwalski to obszar obejmujący Suwalszczyznę, Augustów i Sejny oraz tereny południowo-zachodniej Litwy. Jest to jedyne lądowe połączenie między państwami bałtyckimi a Polską i resztą krajów NATO. Region ten rozdziela rosyjski obwód królewiecki od Białorusi, która pozostaje sojusznikiem Rosji.

Według armii Stanów Zjednoczonych przesmyk suwalski należy do potencjalnie najbardziej zapalnych punktów w Europie. W przypadku konfliktu zbrojnego jego kontrola mogłaby zadecydować o możliwości wsparcia państw bałtyckich przez sojuszników z NATO.