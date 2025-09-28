Centralna Komisja Wyborcza rozpoczęła w niedzielę wieczorem publikowanie pierwszych rezultatów wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Eksperci uprzedzają jednak, że mogą one istotnie różnić się od ostatecznego wyniku ze względu na kolejność liczenia głosów. Po godzinie 20:00 czasu polskiego zakończyły się wybory parlamentarne, które politycy i komentatorzy określali mianem "historycznych". Przedwyborcze sondaże dawały szanse na wejście do parlamentu czterem siłom politycznym.
Po zliczeniu głosów z 16 procent komisji na pierwszym miejscu była proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) z wynikiem ponad 37 proc., a na drugim prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) - 34 proc. Nad progiem wyborczym była również radykalnie prawicowa partia Democratia Acasa (ok. 8 proc.) i Nasza Partia Renato Usatii (ok. 6 proc.).
Z kolei Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich wyjaśnił na platformie X, że najpierw zliczane są głosy z małych miejscowości, potem spływają wyniki z dużych miast, a dopiero na końcu uwzględniane są głosy diaspory, które mogą mieć duży wpływ na ostateczny wynik. Całus podkreślił, że częściowych wyników "nie należy traktować jako ostatecznych, a nawet zbliżonych do ostatecznych". "Broń Boże, nie ekstrapolujmy rezultatów z połowy komisji na ostateczny wynik" - napisał.