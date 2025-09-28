W niedzielę w kościele mormonów w stanie Michigan napastnik zaczął strzelać do zgromadzonych w świątyni osób. Budynek w miejscowości Grand Blanc zaczął w pewnym momencie płonąć. NBC News informuje o śmierci jednej osoby i wielu rannych.

Służby w pobliżu miejsca, w którym doszło do strzelaniny / EMILY ELCONIN/Getty AFP / East News

Sprawca nie stanowi już zagrożenia dla otoczenia - przekazała policja z Grand Blanc. Władze podkreślają, że sytuacja jest opanowana, ale apelują do mieszkańców o unikanie okolic kościoła, gdzie trwają działania służb ratunkowych.

Kościół w pewnym momencie zaczął płonąć. Policja uważa, że sprawca, który otworzył ogień w kościele, celowo wzniecił pożar.

Wciąż staramy się ustalić dokładnie, kiedy i gdzie ten pożar się rozpoczął oraz w jaki sposób został wzniecony, ale wierzymy, że został on celowo podłożony przez sprawcę - powiedział szef miejscowej policji William Renye podczas konferencji prasowej.