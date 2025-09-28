W niedzielę w kościele mormonów w stanie Michigan napastnik zaczął strzelać do zgromadzonych w świątyni osób. Budynek w miejscowości Grand Blanc zaczął w pewnym momencie płonąć. NBC News informuje o śmierci jednej osoby i wielu rannych.

Sprawca nie stanowi już zagrożenia dla otoczenia - przekazała policja z Grand Blanc. Władze podkreślają, że sytuacja jest opanowana, ale apelują do mieszkańców o unikanie okolic kościoła, gdzie trwają działania służb ratunkowych.

Kościół w pewnym momencie zaczął płonąć. Policja uważa, że sprawca, który otworzył ogień w kościele, celowo wzniecił pożar.

Wciąż staramy się ustalić dokładnie, kiedy i gdzie ten pożar się rozpoczął oraz w jaki sposób został wzniecony, ale wierzymy, że został on celowo podłożony przez sprawcę - powiedział szef miejscowej policji William Renye podczas konferencji prasowej.

Zdaniem funkcjonariusza, w pobliżu miejsca, gdzie wybuchł pożar mogły znajdować się osoby, które nie były w stanie uciec.

Wierzymy więc, że znajdziemy ofiary, gdy tylko będziemy mogli przeszukać to miejsce. Stanie się to po upewnieniu się, że nie ma już zagrożenia ponownym wybuchem pożaru - powiedział.

To on otworzył ogień

Mężczyzna, który zaczął strzelać w kościele to 40-latek z miejscowości Burton.

Według szefa policji Renye, sprawca wjechał swoim samochodem, po czym zaczął strzelać do setek osób uczestniczących w niedzielnym nabożeństwie. Jak poinformowała policja, sprawca użył karabinu szturmowego.

Motyw zbrodni na razie nie jest znany. 