Tysiące osób wyszły w sobotę na ulice Buenos Aires, by wyrazić swój sprzeciw wobec zbrodni na trzech kobietach w wieku 20 i 15 lat. Padły one ofiarą przestępców narkotykowych. Według argentyńskich śledczych tortury i zabójstwa były transmitowane na żywo na Instagramie.

W Buenos Aires tysiące osób protestowały po brutalnym zabójstwie dwóch 20-latek i 15-latki przez gang narkotykowy.

Ofiary zostały zwabione pod pretekstem imprezy, a następnie torturowane i zamordowane - zbrodnia miała być transmitowana na Instagramie.

Ciała dziewcząt odnaleziono po pięciu dniach od zaginięcia, a śledczy zatrzymali już pięciu podejrzanych.

Demonstranci zarzucają władzom bezczynność w walce z przestępczością narkotykową i domagają się większego bezpieczeństwa.

Demonstracje zorganizowano po tym, jak śledczy ujawnili, że zbrodnie na prywatnej transmisji na Instagramie oglądało 45 osób. Ciała Moreny Verdi i Brendy del Castillo, kuzynek w wieku 20 lat, oraz 15-letniej Lary Gutierrez znaleziono w środę, zakopane na podwórku domu na południowych przedmieściach Buenos Aires, pięć dni po ich zaginięciu - podaje AFP.

Zwabione na "imprezę", brutalnie zamordowane

Z najnowszych ustaleń policji i prokuratury wynika, że kobiety myślały, iż idą na imprezę. Wizją przyjęcia 19 września zwabiono je do dostawczego samochodu. Stamtąd zostały wywiezione do domu oddalonego o około 30 kilometrów. Tam przestępcy mieli odcinać kobietom palce, wyrywać paznokcie, bić i dusić.

To, że istnieje nagranie zbrodni, ujawnił podczas przesłuchania podejrzany w sprawie zaginięcia Moreny, Brendy i Lary - przekazał Javier Alonso, urzędnik odpowiedzialny za bezpieczeństwo w prowincji Buenos Aires.

Na nagraniu, do którego dotarli funkcjonariusze, słychać, jak przywódca gangu mówi: "Tak kończą ci, którzy kradną mi narkotyki". Kobiety miały, zdaniem gangsterów, ukraść małą paczkę z narkotykami.

Większość osób uczestniczących w demonstracji maszerowała pokojowo, ale doszło też do kilku starć z policją. Mundurowi użyli pałek i tarcz, by opanować sytuację.

Rodziny i społeczeństwo żądają sprawiedliwości

Maszerując w pobliżu argentyńskiego parlamentu, członkowie rodzin ofiar nieśli transparenty z imionami zamordowanych. Wśród nich był Leonel del Castillo, ojciec jednej z dziewcząt. Kobiety muszą być chronione bardziej niż kiedykolwiek - powiedział. Wcześniej mówił, że nie był w stanie zidentyfikować ciała swojej córki z powodu tortur, jakim została poddana.

Protestujący wyrażali sprzeciw wobec - ich zdaniem - bezczynności władz w walce z rosnącym wpływem gangów narkotykowych. W trakcie marszu skandowano hasła potępiające administrację prezydenta Javiera Milei, a w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia płonących wizerunków prezydenta i jego politycznych sojuszników.

Wzruszające słowa padły także z ust dziadka zamordowanych kuzynek, Antonio del Castillo, który nie krył łez, nazywając sprawców "krwiożercami". Nie zrobilibyście tego, co zrobiono ofiarom, nawet zwierzęciu - mówił podczas manifestacji.

W piątek minister bezpieczeństwa narodowego Patricia Bullrich poinformowała o zatrzymaniu piątego podejrzanego w sprawie. W sumie w areszcie przebywa trzech mężczyzn i dwie kobiety. Ostatni z zatrzymanych został ujęty w boliwijskim mieście przygranicznym Villazon i jest podejrzany o udzielenie wsparcia logistycznego poprzez dostarczenie pojazdu użytego podczas zbrodni. Władze opublikowały także zdjęcie domniemanego organizatora ataku, 20-letniego obywatela Peru, który wciąż pozostaje na wolności.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami o możliwej transmisji na żywo z przestępstwa, firma Meta - właściciel Instagrama - stanowczo zaprzeczyła, jakoby takie nagranie pojawiło się na jej platformie.

"The New York Times" zauważa, że grupy przestępcze zwiększają swoją obecność w Argentynie, która stała się ważnym szlakiem tranzytowym dla przemytników transportujących narkotyki z Boliwii i Peru do Europy. Handel narkotykami napędza konkurencję i przemoc między gangami walczącymi o terytorium i zyski.