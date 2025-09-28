Centralna Komisja Wyborcza podała wyniki po przeliczeniu 98 proc. głosów oddanych podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Na prowadzeniu znalazła się rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), którą poparło 49,6 proc. wyborców. Na drugim miejscu uplasował się Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP), skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów z poparciem 24,5 proc.
Jak poinformowała poniedziałek w nocy agencja DPA, powołując się na Centralną Komisję Wyborczą w Kiszyniowie, na trzecim miejscu uplasował się blok Alternatywa prorosyjskiego burmistrza Kiszyniowa Iona Czebana z poparciem 8,1 proc. Próg wyborczy pokonała ponadto Nasza Partia oligarchy Renato Usatego (6,2 proc.).