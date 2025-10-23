Coca-Cola rozpoczęła sprzedaż nowej wersji swojego kultowego napoju w Stanach Zjednoczonych. Tym razem w składzie pojawił się cukier trzcinowy, a nie - jak dotychczas - syrop glukozowo-fruktozowy. Zmiana ta jest efektem nacisków ze strony byłego prezydenta Donalda Trumpa i już teraz budzi duże zainteresowanie zarówno wśród konsumentów, jak i ekspertów branżowych.

Coca-Cola z cukrem trzcinowym. Nowość na amerykańskim rynku

Coca-Cola, jeden z najbardziej rozpoznawalnych napojów gazowanych na świecie, wprowadziła na rynek amerykański nową wersję swojego produktu. Tym razem w recepturze znalazł się cukier trzcinowy, znany z wersji napoju sprzedawanej m.in. w Meksyku. Decyzja o zmianie składu zapadła po publicznych naciskach Donalda Trumpa, który w mediach społecznościowych ogłosił, że firma zgodziła się na wprowadzenie tej modyfikacji.

Nowa Coca-Cola z cukrem trzcinowym jest już dostępna w wybranych miastach i sklepach na terenie Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciel firmy potwierdził, że napój pojawia się stopniowo w kolejnych lokalizacjach, a zainteresowanie konsumentów jest bardzo duże.

W Stanach Zjednoczonych Coca-Cola od wielu lat słodzona była głównie syropem glukozowo-fruktozowym, który jest tańszy i szeroko dostępny. Jednak w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiały się głosy krytyki wobec tego składnika. Szczególnie aktywny w tej sprawie był Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia i opieki społecznej w administracji Trumpa, który otwarcie sprzeciwiał się stosowaniu syropu kukurydzianego w produktach spożywczych.

Donald Trump, były prezydent USA, również zabrał głos w tej sprawie, apelując do Coca-Coli o powrót do tradycyjnej receptury z cukrem trzcinowym. W swoim wpisie na Truth Social podkreślił, że amerykańscy konsumenci powinni mieć dostęp do takiej samej Coca-Coli, jaką mogą kupić w Meksyku czy innych krajach, gdzie stosuje się właśnie cukier trzcinowy.

Cukier trzcinowy kontra syrop kukurydziany - co mówią eksperci?

Choć zmiana składu napoju wywołała spore poruszenie, eksperci ds. zdrowia podkreślają, że zarówno cukier trzcinowy, jak i syrop glukozowo-fruktozowy są rodzajami cukru prostego i ich wpływ na zdrowie jest podobny. Dietetycy przypominają, że nadmierne spożycie słodzonych napojów, niezależnie od rodzaju użytego cukru, może prowadzić do otyłości, cukrzycy typu 2 i innych chorób metabolicznych.

Warto jednak zaznaczyć, że dla wielu konsumentów smak Coca-Coli z cukrem trzcinowym jest bardziej naturalny i mniej słodki, co może wpłynąć na preferencje zakupowe. Wersja meksykańska napoju od lat cieszy się popularnością wśród amerykańskich miłośników klasycznego smaku.



Wprowadzenie Coca-Coli z cukrem trzcinowym następuje w momencie, gdy firma notuje sukcesy na rynku napojów bezcukrowych i zdrowszych alternatyw. Przykładem jest Coca-Cola Zero Sugar, której sprzedaż globalnie wzrosła o 14 proc. w trzecim kwartale 2025 roku. Firma inwestuje także w rozwój marek takich jak BodyArmor czy Smartwater, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na produkty o niższej zawartości cukru.

Mimo to klasyczna Coca-Cola pozostaje jednym z najchętniej wybieranych napojów gazowanych na świecie, a każda zmiana w jej składzie wzbudza ogromne emocje wśród konsumentów.

