Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o mianowaniu Michaiła Miszustina na premiera, wkrótce po tym, jak uzyskał on poparcie parlamentu. Jest to część ogłoszonych w środę przez Putina zmian, które doprowadziły do dymisji rządu Dmitrija Miedwiediewa.

