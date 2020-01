​Rząd rosyjski podał się do dymisji - informuje agencja TASS, powołując się na słowa Dmitrija Miedwiediewa. Szef rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej Michaił Miszustin jest nowym kandydatem na premiera.

Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew / ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / PAP/EPA

Premier Miedwiediew poinformował o tym po spotkaniu z Władimirem Putinem. Powiedział, że uważa taką decyzję za słuszną w związku z propozycjami Putina dotyczącymi zmiany konstytucji Federacji Rosyjskiej.

Miedwiediew podał, że Putin przedstawił propozycję "szeregu fundamentalnych zmian w konstytucji". Premier podkreślił, że chodzi o artykuły dotyczące "równowagi władz" i rząd powinien zapewnić prezydentowi możliwość podjęcia wszelkich niezbędnych decyzji.

Putin w Zgromadzeniu Federalnym zaproponował referendum nad pakietem poprawek do rosyjskiej konstytucji. Prezydent zaproponował m.in. powierzenie Dumie Państwowej prawa do zatwierdzania kandydatów na premiera, wicepremierów i ministrów federalnych. Prezydent będzie zobowiązany do nominowania proponowanych kandydatów.

Według propozycji Putina, parlament zyska większą moc w kwestii powoływania i odwoływania sędziów oraz prokuratorów. Więcej wpływów mają mieć także gubernatorzy.

Głowa rosyjskiego państwa chce także, by w konstytucji znalazł się zapis, według którego płaca minimalna nie będzie niższa niż kwota, która według oficjalnych wyliczeń wystarcza na utrzymanie.





Putin: Nie wszystko się udało

Rosyjski przywódca z kolei podziękował rządowi Miedwiediewa za pracę i polecił wypełniać ministrom swoje obowiązki do czasu utworzenia nowego gabinetu. Putin dodał, że jest zadowolony z działań, choć "nie wszystko się udało".

Prezydent Władimir Putin zaproponował szefowi rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej (FNS) Michaiłowi Miszustinowi objęcie urzędu premiera i po jego zgodzie wniósł jego kandydaturę do rozpatrzenia przez Dumę.





W najbliższym czasie prezydent Rosji zamierza spotkać się osobiście z każdym z ministrów.

Putin zaoferował także Miedwiediewowi stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa (organ doradczy prezydenta).

Obecny rząd Miedwiediewa powstał 18 maja 2018 roku. W jego skład wchodziło 10 wicepremierów oraz 22 ministerstwa.