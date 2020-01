Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Obie strony "podkreśliły wagę zachowania prawdy historycznej o wydarzeniach II wojny światowej i niedopuszczalność rewizji jej wyników" - podał Kreml.

Władimir Putin i Benjamin Netanjahu / SHAMIL ZHUMATOV / POOL / PAP/EPA

Służby prasowe Kremla przekazały w komunikacie, że Putin i Netanjahu omówili kwestie współpracy dwustronnej "w świetle zaplanowanej w bieżącym miesiącu wizyty przywódcy Rosji w Izraelu w celu udziału w uroczystościach z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Oświęcim (niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - PAP) i Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu".

Rozmowa odbyła się z inicjatywy strony izraelskiej - dodał Kreml.

Putin weźmie udział w piątym Światowym Forum Holokaustu, które odbędzie się w Izraelu 23 stycznia, z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypadającego 27 stycznia.

Kontrowersyjne wypowiedzi prezydenta Rosji