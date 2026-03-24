Alaksandr Łukaszenka wybiera się z wizytą do Korei Północnej. Przywódca Białorusi uda się tam na zaproszenie "przewodniczącego spraw państwowych" Kim Dzong Una - podała we wtorek państwowa agencja KCNA. Będzie to pierwsza podróż Łukaszenki do Pjongjangu.

Władimir Putin, Xi Jinping, Kim Dzong Un, Alaksandr Łukaszenka we wrześniu 2025 roku w Pekinie / SERGEI BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN / PAP/EPA

Oficjalny termin i plan nie zostały ujawnione. Południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na rosyjskie media państwowe, przekazała, że dojdzie do niej w dniach 25-26 marca.

Według tych doniesień liderzy przeprowadzą rozmowy na temat "pełnego zakresu stosunków dwustronnych". Oczekuje się, że wizyta "wzmocni ramy prawne relacji i pobudzi współpracę dwustronną".

Według obserwatorów propozycja spotkania mogła paść już we wrześniu ubiegłego roku podczas parady wojskowej w Pekinie.

Kim Dzong Un szuka sojuszników

W wygłoszonym we wtorek przemówieniu przed parlamentem Kim zapowiedział, że Pjongjang zamierza "kontynuować poprawę i wzmacnianie relacji z krajami tradycyjnie przyjaznymi", co odczytywane jest jako dalsze szukanie sojuszników w obliczu izolacji.

Białoruś pozostaje jednym z najbliższych sojuszników Rosji i otwarcie popiera inwazję na Ukrainę. Łukaszenka, często nazywany przez zachodnie media "ostatnim dyktatorem Europy", rządzi nieprzerwanie od 1994 roku, a ostatnie zmiany prawne umożliwiły mu sprawowanie władzy do 2030 roku.

Jego historyczna wizyta w Korei Północnej następuje w momencie zacieśniania trójstronnej współpracy politycznej i militarnej na linii Pjongjang-Moskwa-Mińsk.

Yonhap zwraca uwagę, że dyplomatyczne zbliżenie obu reżimów widoczne jest od kilku lat. Szefowa północnokoreańskiego MSZ Cze Son Hui odwiedzała Mińsk dwukrotnie w ostatnim czasie - w lipcu 2024 roku oraz w październiku ubiegłego roku. Wpływowa siostra przywódcy KRLD, Kim Jo Dzong, ujawniła wcześniej w oświadczeniu, że strona białoruska "przynajmniej od dwóch lat" zabiegała o spotkanie na najwyższym szczeblu.