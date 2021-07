"Silna demokracja potrzebuje wolnych i niezależnych mediów" - napisał w mediach społecznościowych Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA. To kolejny komentarz amerykańskiego dyplomaty do poselskiego projektu ustawy o radiu i telewizji, która mogłaby doprowadzić do odebrania koncesji telewizji TVN

REKLAMA