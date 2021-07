„USA z rosnącym niepokojem obserwują procedurę związaną z koncesją TVN oraz nowy projekt zmian ustawy medialnej” – oświadczył na Twitterze chargé d’affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu. To komentarz do proponowanej przez PiS nowelizacji przepisów, która według ekspertów może doprowadzić do tego, że stacja TVN straci koncesję na nadawanie.

Poseł PiS Marek Suski, wnioskodawca projektu nowelizacji określanego jako "lex TVN", prezes PiS Jarosław Kaczyński i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w Sejmie / Marcin Obara / PAP

"Lex TVN": O co chodzi w projekcie PiS?

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało i przed dwoma dniami złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji: zdaniem ekspertów nowe prawo spowoduje, że stacja TVN straci koncesję na nadawanie - chyba że zostanie sprzedana przez obecnego właściciela, czyli amerykański koncern Discovery.

Projekt, złożony w Sejmie przez grupę posłów z Markiem Suskim na czele, dotyczy przyznawania koncesji mediom należącym do zagranicznego kapitału i wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Bogdan Klich o "lex TVN": PiS nie jest w stanie wymusić na Amerykanach otwartości przez to, że będzie ich szantażował

Proponowane prawo, nazywane już "lex TVN", spotkało się z falą krytyki.

Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich podkreślał wczoraj w Rozmowie w samo południe w RMF FM, że "fałszywe" są twierdzenia obozu PiS, który przekonuje, że celem nowelizacji jest ochrona polskich mediów przed kapitałem rosyjskim i arabskim.

"To jest oczywiście fałszywe uzasadnienie. Prawdziwym uzasadnieniem jest to, że niezależne media są takim kolcem, takim cierniem, który bardzo uwiera obecną władzę we wszystkich jej niezgodnych z prawem działaniach, w łamaniu konstytucji, całym nepotyzmie, który reprezentuje. W związku z tym trzeba je ograniczyć, a potem zlikwidować" - komentował Bogdan Klich.

Pytany przez Tomasza Skorego o możliwe drugie dno działań rządzących - chęć nakłonienia administracji prezydenta USA Joe Bidena do ustępstw np. w kwestiach praworządności w Polsce czy wsparcia środowisk LGBT - senator stwierdził: "PiS w międzyczasie doprowadził do wielkiego kryzysu w stosunkach polsko-amerykańskich, jakiego nie było do tej pory od 31 lat. (...) PiS nie jest w stanie wymusić na Amerykanach otwartości ze względu na to, że będzie ich szantażował przejęciem stacji, która należy do amerykańskiego Discovery. Tak się nie da zrobić i PiS doskonale o tym wie".

"Konsekwencją tego typu działań będzie dalsze zamrożenie stosunków polsko-amerykańskich i tak naprawdę wystawienie Polski na niebezpieczeństwo ze Wschodu" - podkreślał Bogdan Klich na antenie RMF FM.

Przedstawiciel Waszyngtonu pisze o "rosnącym zaniepokojeniu" USA

Kilka godzin później do sprawy odniósł się chargé d’affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu.

"USA z rosnącym niepokojem obserwują procedurę związaną z koncesją TVN oraz nowy projekt zmian ustawy medialnej. TVN od ponad 20 lat jest istotną częścią polskiego krajobrazu medialnego. Wolna prasa ma kluczowe znaczenie dla demokracji" - napisał na Twitterze przedstawiciel Waszyngtonu.

Bogdan Klich o "lex TVN": Niezależne media są cierniem, który bardzo uwiera PiS, więc trzeba je ograniczyć Jakub Rutka / RMF FM