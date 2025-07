Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas wizyty w Pjongjangu ostrzegł Stany Zjednoczone, Koreę Południową i Japonię przed tworzeniem sojuszu bezpieczeństwa wymierzonego w Koreę Północną. Szef rosyjskiej dyplomacji spotkał się z przywódcą KRLD Kim Dzong Unem oraz szefową północnokoreańskiej dyplomacji Choe Son Hui.

Sergiej Ławrow ostrzegł kraje NATO / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

Ławrow oskarżył USA, Koreę Południową i Japonię o gromadzenie potencjału militarnego wokół Korei Północnej. W piątek te trzy kraje przeprowadziły wspólne ćwiczenia powietrzne z udziałem amerykańskich bombowców zdolnych do przenoszenia broni jądrowej. Pjongjang uznaje takie manewry za przygotowania do inwazji i argumentuje, że rozwój programu nuklearnego jest odpowiedzią na zagrożenie ze strony USA.

Szef rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że Rosja rozumie motywacje Korei Północnej w zakresie rozwoju broni jądrowej. Technologie wykorzystywane przez Koreę Północną są wynikiem pracy jej własnych naukowców. Szanujemy aspiracje Korei Północnej i rozumiemy powody, dla których rozwija program nuklearny - powiedział rosyjski minister.

Podczas spotkania z Ławrowem szefowa północnokoreańskiej dyplomacji Choe Son Hui zadeklarowała "bezwarunkowe" poparcie dla rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie. Określiła relacje Moskwy i Pjongjang jako "niezwyciężony sojusz". W ostatnich latach współpraca wojskowa między oboma krajami wyraźnie się zacieśniła - Korea Północna dostarczała Rosji broń i żołnierzy do walki na Ukrainie.

Ławrow podziękował północnokoreańskim żołnierzom za wsparcie w odpieraniu sił ukraińskich z obwodu kurskiego. Pytany o możliwość dalszego zaangażowania wojsk KRLD na innych odcinkach frontu, Ławrow stwierdził, że decyzje w tej sprawie należą do władz Korei Północnej.

Moskwa i Pjongjang razem przeciw NATO?

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas oficjalnej wizyty w Korei Północnej podkreślił, że Moskwa i Pjongjang podejmują skoordynowane działania, by nie dopuścić do przekształcenia Eurazji w domenę NATO. Jak zaznaczył, oba kraje "wspólnie walczą o prawdę i przeciwko kłamstwom", a ich celem jest powstrzymanie ekspansji Sojuszu Północnoatlantyckiego na kontynencie eurazjatyckim.

Ławrow podczas oficjalnego przyjęcia wydanego przez rząd Korei Północnej podkreślił, że zarówno Rosja, jak i Korea Północna podejmują "szereg praktycznych działań", by nie dopuścić do rozszerzenia wpływów NATO. Zarówno my, jak i nasi północnokoreańscy przyjaciele chcemy, by zło zostało pokonane i podejmujemy konkretne kroki, by to osiągnąć - powiedział szef rosyjskiej dyplomacji.

W ostatnich latach współpraca między Koreą Północną a Rosją wyraźnie się zacieśniła. Oba kraje regularnie deklarują poparcie dla swoich działań na arenie międzynarodowej, a ich przywódcy - Kim Dzong Un i Władimir Putin - utrzymują stały kontakt dyplomatyczny. Wspólne wizyty, spotkania na najwyższym szczeblu oraz oficjalne deklaracje podkreślają strategiczne partnerstwo Pjongjangu i Moskwy.