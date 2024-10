Niezależny rosyjski portal Nastojaszczeje Wriemia poinformował, że Władimir Putin awansował wiceministra obrony Annę Cywilową do stopnia radcy państwowego trzeciego stopnia służby cywilnej. Odpowiada to rosyjskiej randze generała majora. Co ważne, media wskazują, że Cywilowa jest spokrewniona z przywódcą z Kremla.