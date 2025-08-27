Japońska policja potwierdziła, że kości odnalezione na terenie byłej kopalni Chosei w prefekturze Yamaguchi to ludzkie szczątki. Według lokalnej grupy obywatelskiej mogą one należeć do ofiar katastrofy z czasów II wojny światowej, w której zginęło blisko 180 osób, głównie Koreańczyków zmuszanych do pracy przez japońskie władze.

Japońska policja potwierdziła, że kości odnalezione na terenie byłej kopalni Chosei w prefekturze Yamaguchi to ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na terenie byłej kopalni Chosei w prefekturze Yamaguchi na południu Japonii znaleziono kości.

Japońska policja potwierdziła w środę, że są to ludzkie szczątki.

Mogą one należeć do ofiar katastrofy z czasów II wojny światowej, w której zginęło blisko 180 osób, głównie Koreańczyków zmuszanych do pracy przez japońskie władze.

Trzy kości kończyn i czaszka, odnalezione we wtorek przez nurków z Korei Południowej, zostały zbadane przez policję. Mundurowi potwierdzili, że są to ludzkie szczątki, jednak analiza nie pozwoliła ustalić, czy należą one do jednej osoby, jaki był wiek ofiary ani jaka była przyczyna zgonu.

Katastrofa w podmorskiej kopalni

Podmorska kopalnia Chosei w mieście Ube w prefekturze Yamaguchi na południu Japonii została otwarta w 1914 r., a niespełna 30 lat później - w lutym 1942 r. - doszło tam do zawalenia się stropu i zalania szybu. W wyniku katastrofy zginęło 136 pracujących przymusowo Koreańczyków i 47 Japończyków. Dopiero w 1991 r. lokalna grupa obywatelska Kizamu Kai podjęła działania mające na celu ekshumację ofiar i postawienie pomnika.

Odnalezienie szczątków nastąpiło zaledwie kilka dni po spotkaniu premiera Japonii Shigeru Ishiby z prezydentem Korei Południowej Li Dze Mjungiem w Tokio. Podczas szczytu podkreślono przyjazne relacje i współpracę obu krajów w obliczu wyzwań regionalnych.

Brutalne rządy Cesarstwa Wielkiej Japonii

Podczas II wojny światowej setki tysięcy Koreańczyków było przymusowo zatrudnianych w japońskich kopalniach i fabrykach. Krytycy wskazują, że japoński rząd od dawna unika otwartej dyskusji na temat zbrodni wojennych i wykorzystywania obywateli innych państw do pracy. Tokio utrzymuje, że wszelkie kwestie rekompensat z tego okresu zostały uregulowane na mocy traktatu z 1965 r.

Żądania Seulu dotyczące reparacji za okres brutalnych rządów kolonialnych Japonii wielokrotnie nadwyrężały stosunki między sąsiadami. Jednak, jak ocenia agencja Associated Press, od 2023 r. relacje te uległy poprawie m.in. pod presją Stanów Zjednoczonych, które naciskają na odsuwanie na bok różnic, aby umożliwić kluczową współpracę w zakresie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Chin w regionie.