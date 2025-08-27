Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało najwyższego rangą amerykańskiego dyplomatę w Kopenhadze po doniesieniach o tajnych działaniach obywateli USA na Grenlandii. Według mediów, Amerykanie mieli prowadzić operacje wpływów na terytorium zależnym Danii, co wywołało stanowczą reakcję władz w Kopenhadze.

/ Shutterstock

Duńska telewizja DR poinformowała, że rząd w Kopenhadze posiada informacje o co najmniej trzech obywatelach USA, powiązanych z administracją Trumpa, którzy mieli być zaangażowani w tajne operacje wpływów na Grenlandii. Grenlandia, będąca terytorium zależnym Danii, od lat znajduje się w centrum zainteresowania Stanów Zjednoczonych ze względu na swoje bogactwa naturalne oraz strategiczne położenie.

Stanowcza reakcja Danii

Minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen podkreślił, że jakakolwiek próba ingerencji w wewnętrzne sprawy Danii jest absolutnie niedopuszczalna. W związku z doniesieniami duńskie MSZ wezwało amerykańskiego chargé d’affaires na rozmowę wyjaśniającą.

- W tej sytuacji poprosiłem MSZ o wezwanie amerykańskiego chargé d’affaires na rozmowę - cytuje ministra telewizja DR.

Grenlandia na celowniku USA

Grenlandia od dawna budzi zainteresowanie Stanów Zjednoczonych. Wcześniej prezydent Donald Trump otwarcie mówił o chęci przejęcia tej wyspy przez USA, argumentując to względami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Trump nie wykluczał nawet użycia siły w celu realizacji tych planów. Bogactwa mineralne oraz strategiczne położenie Grenlandii sprawiają, że region ten jest kluczowy zarówno dla Danii, jak i dla Stanów Zjednoczonych.

Ostatnie wydarzenia mogą wpłynąć na relacje między Kopenhagą a Waszyngtonem. Duńskie władze oczekują wyjaśnień od strony amerykańskiej i podkreślają, że będą stanowczo bronić suwerenności swoich terytoriów. Sprawa może mieć dalszy ciąg, jeśli potwierdzą się informacje o tajnych działaniach obywateli USA na Grenlandii.