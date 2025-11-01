"Zrobiłem ją w czarno-białym, wypolerowanym marmurze Statuary. To bardzo odpowiednie dla czasów Abrahama Lincolna i, co więcej, może to być marmur, który pierwotnie tam się znajdował!" - dodał.

Instagram Post

Biały Dom nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, czy projekt remontu przeszedł jakiekolwiek formalne procedury projektowe lub zatwierdzające. Zielone płytki, które do niedawna zdobiły "łazienkę Lincolna", pochodziły z przebudowy Białego Domu przeprowadzonej przez prezydenta Harry’ego Trumana w latach 50. XX wieku - przypomina "The Washington Post".

Podczas prezydentury George’a W. Busha i pierwszej damy Laury Bush przeprowadzono gruntowny remont samej sypialni Lincolna, jednak - jak pisał "Post" - ówczesna para prezydencka pozostawiła "dobrze zachowaną" łazienkę bez zmian.