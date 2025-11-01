Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w piątek, że zakończył remont łazienki przylegającej do tzw. sypialni Lincolna w Białym Domu. To jego najnowszy projekt po zburzeniu East Wing, wybrukowaniu Ogrodu Różanego i ozdobieniu Gabinetu Owalnego złotem.
- Donald Trump zaprezentował odnowioną "łazienkę Lincolna" w Białym Domu, wykonaną w czarno-białym marmurze Statuary, zastępując wcześniejszy wystrój w stylu art déco.
- Remont odbył się po zburzeniu skrzydła East Wing, które ma ustąpić miejsca nowej sali balowej o powierzchni ponad 8 tys. m kw.
- Krytycy zarzucają prezydentowi brak poszanowania dla historycznego charakteru rezydencji i nadawanie jej przepychu w stylu Mar-a-Lago.
Donald Trump od miesięcy jest krytykowany przez konserwatorów zabytków i członków Partii Demokratycznej za nadawanie rezydencji prezydenckiej stylu inspirowanego jego posiadłością Mar-a-Lago. Teraz w mediach społecznościowych zaprezentował odnowione wnętrze "łazienki Lincolna".
"Odnowiłem łazienkę Lincolna w Białym Domu. Została ona wyremontowana w latach 40. w zielonym, art déco stylu z płytkami, co było całkowicie nieodpowiednie dla epoki Lincolna" - napisał Trump, publikując zdjęcia "przed i po".