​Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w piątek, że zakończył remont łazienki przylegającej do tzw. sypialni Lincolna w Białym Domu. To jego najnowszy projekt po zburzeniu East Wing, wybrukowaniu Ogrodu Różanego i ozdobieniu Gabinetu Owalnego złotem.

  • Donald Trump zaprezentował odnowioną "łazienkę Lincolna" w Białym Domu, wykonaną w czarno-białym marmurze Statuary, zastępując wcześniejszy wystrój w stylu art déco.
  • Remont odbył się po zburzeniu skrzydła East Wing, które ma ustąpić miejsca nowej sali balowej o powierzchni ponad 8 tys. m kw.
  • Krytycy zarzucają prezydentowi brak poszanowania dla historycznego charakteru rezydencji i nadawanie jej przepychu w stylu Mar-a-Lago.
Donald Trump od miesięcy jest krytykowany przez konserwatorów zabytków i członków Partii Demokratycznej za nadawanie rezydencji prezydenckiej stylu inspirowanego jego posiadłością Mar-a-Lago. Teraz w mediach społecznościowych zaprezentował odnowione wnętrze "łazienki Lincolna".

"Odnowiłem łazienkę Lincolna w Białym Domu. Została ona wyremontowana w latach 40. w zielonym, art déco stylu z płytkami, co było całkowicie nieodpowiednie dla epoki Lincolna" - napisał Trump, publikując zdjęcia "przed i po".

"Zrobiłem ją w czarno-białym, wypolerowanym marmurze Statuary. To bardzo odpowiednie dla czasów Abrahama Lincolna i, co więcej, może to być marmur, który pierwotnie tam się znajdował!" - dodał.

Biały Dom nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, czy projekt remontu przeszedł jakiekolwiek formalne procedury projektowe lub zatwierdzające. Zielone płytki, które do niedawna zdobiły "łazienkę Lincolna", pochodziły z przebudowy Białego Domu przeprowadzonej przez prezydenta Harry’ego Trumana w latach 50. XX wieku - przypomina "The Washington Post".

Podczas prezydentury George’a W. Busha i pierwszej damy Laury Bush przeprowadzono gruntowny remont samej sypialni Lincolna, jednak - jak pisał "Post" - ówczesna para prezydencka pozostawiła "dobrze zachowaną" łazienkę bez zmian.

Kontrowersje po zburzeniu East Wing

Zaledwie kilka tygodni wcześniej Trump nakazał rozbiórkę wschodniego skrzydła rezydencji, by - jak podano - zrobić miejsce pod nową salę balową o powierzchni 8,3 tys. m kw. Decyzja ta również spotkała się z ostrą krytyką, ponieważ nie poprzedził jej żaden oficjalny przegląd konserwatorski.

Według Białego Domu plany budowy sali balowej mają zostać przekazane do Narodowej Komisji Planowania Stolicy (National Capital Planning Commission), której przewodniczy sekretarz personalny prezydenta.

Choć prezydenci od dziesięcioleci przeprowadzali różne modernizacje w prywatnych częściach Białego Domu, Trump wykazuje w tym względzie szczególną gorliwość.

Od początku kadencji w styczniu wprowadził szereg zmian: w Gabinecie Owalnym pojawiły się złote zdobienia i figurki, trawnik w Ogrodzie Różanym został zastąpiony białym kamieniem, a na północnym i południowym trawniku stanęły nowe maszty z ogromnymi amerykańskimi flagami.

Portrety Trumpa zawisły również w różnych częściach rezydencji.