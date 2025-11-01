​Biały Dom ogłosił wcielenie w życie nowych ograniczeń dla akredytowanych przy nim dziennikarzy. Nie będą mieli już wolnego wstępu m.in. do biura rzeczniczki prezydenta przy Gabinecie Owalnym. Decyzja wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

Donald Trump w otoczeniu dziennikarzy (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Aktualne informacje ze Świata znajdziesz na RMF24.pl .

W dokumencie rozesłanym mediom w piątek po południu napisano, że dziennikarze nie będą mieli wstępu do pokoju nr 140, przy Gabinecie Owalnym, bez wcześniejszego umówienia spotkania.

Podkreślono, że restrykcje mają na celu ochronę informacji, które potencjalnie mogą mieć wrażliwy charakter, przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Biały Dom utrudnia życie dziennikarzom. Jest komunikat

"W wyniku niedawnych zmian strukturalnych w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, Biały Dom jest teraz odpowiedzialny za kierowanie całą komunikacją, w tym we wszystkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. W tej roli pracownicy personelu ds. komunikacji Białego Domu regularnie zajmują się materiałami wrażliwymi" - podkreślono.

"Aby chronić takie materiały i utrzymać koordynację między personelem Rady Bezpieczeństwa Narodowego a personelem Białego Domu, przedstawicielom prasy nie wolno już wchodzić do pokoju nr 140 bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie spotkania z upoważnionym pracownikiem Białego Domu" - czytamy.

Wcześniej w tym miesiącu wprowadzono nowe zasady pracy dziennikarzy w Pentagonie. Wielu pracowników mediów na znak protestu oddało przepustki i opuściło jego siedzibę.