Nie lada gratka dla fanów paryskiej architektury. Pod młotek trafi fragment krętych schodów z paryskiej Wieży Eiffla. To kolejna tego typu oferta w ostatnich kilkunastu latach. Choć szacuje się, że cena rzeczonego fragmentu może wynieść ok. 50 tys. euro, wcześniejsze aukcje pokazały, że ostateczna kwota może być kilkukrotnie wyższa.

Ten rzadki okaz paryskiej historii składa się z 14 stopni i mierzy niemal trzy metry wysokości. Pod młotek trafi 21 maja podczas aukcji francuskiego domu aukcyjnego Artcurial.

Fragment pochodzi z oryginalnych kręconych schodów z 1889 roku, które pierwotnie łączyły drugie i trzecie piętro wieży. Schody zostały zdemontowane w 1983 roku podczas modernizacji architektonicznej wizytówki Paryża i instalacji nowych wind. Całość pocięto wówczas na 24 części.

Wcześniej osiągały zawrotne kwoty

Jak informuje portal ArtNet, będzie to piąty fragment schodów Wieży Eiffla, który dom aukcyjny Artcurial sprzedał od 2013 roku. Architektoniczny zabytek wcześniej należał do anonimowego kolekcjonera, który nabył artefakt cztery dekady temu.

"Cieszył się nimi wystarczająco długo" - skomentowała na łamach portalu Sabrina Dolla, specjalistka od stylu art déco w Artcurial.

Szacuje się, że fragment schodów, który przed aukcją został odrestaurowany, może osiągnąć cenę nawet 50 tys. euro, czyli ponad 212 tys. zł. Choć wcześniejsze aukcje pokazały, że ostateczna kwota po majowej licytacji może być kilkakrotnie wyższa. W 2016 roku jeden z fragmentów schodów sprzedano za ponad 523 tys. euro, czyli ponad 2,2 mln zł.