Litwa podpisała z Komisją Europejską umowę w ramach programu SAFE, gwarantującą wsparcie finansowe o wartości 6,375 miliarda euro. Porozumienie ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko samej Litwy, ale i całej Europy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację armii, zakup nowoczesnych systemów obronnych oraz realizację zobowiązań wobec NATO.

W sobotę, 9 maja 2026 roku, w Wilnie podpisano umowę w ramach programu SAFE opiewającą na 6,375 miliarda euro. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy rządem Litwy a Komisją Europejską. W imieniu Litwy dokument sygnowali minister finansów Kristupas Vaitiekunas oraz minister obrony Robertas Kaunas. Po stronie unijnej podpisy złożyli komisarz ds. obrony i kosmosu Andrius Kubilius oraz komisarz ds. budżetu i administracji publicznej Piotr Serafin.

Litwa stała się tym samym drugim, po Polsce, państwem Unii Europejskiej, które przystąpiło do programu SAFE. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie państw członkowskich w rozwoju potencjału obronnego i zwiększeniu odporności na zagrożenia zewnętrzne.

Bezpieczna Litwa - bezpieczna Europa

Minister finansów Litwy, Kristupas Vaitiekunas, podkreślił, że bezpieczeństwo Litwy jest kluczowe dla stabilności całej Europy. Litwa i kraje bałtyckie są ogromnie ważnym regionem, a bezpieczeństwo całej Europy zależy właśnie od bezpieczeństwa tego regionu - zaznaczył. Według ministra, środki z programu SAFE zostaną wykorzystane efektywnie i transparentnie.

Z kolei minister obrony Robertas Kaunas zwrócił uwagę na przełomowy charakter umowy. Dzięki wsparciu finansowemu Litwa będzie mogła realizować ambitne zobowiązania dotyczące przeznaczania 5-6 proc. PKB na cele obronne.

Środki zostaną wykorzystane na tworzenie dywizji, realizację zobowiązań wobec partnerów z NATO - zakupimy systemy obrony powietrznej średniego i dalekiego zasięgu, stworzymy rozwiązania antydronowe. Dzięki temu nasz budżet narodowy zyskuje większą elastyczność i możliwość lepszego reagowania - powiedział Kaunas.