U wybrzeży Harlech w północnej Walii w Wielkiej Brytanii, głęboko pod warstwą piasku, od ponad 80 lat spoczywa wrak amerykańskiego samolotu myśliwskiego Lockheed P-38 Lightning. Maszyna, znana jako "Maid of Harlech", rozbiła się we wrześniu 1942 roku podczas rutynowej misji treningowej.

Na plaży w Harlech od 1942 roku spoczywa wrak amerykańskiego myśliwca Lockheed P-38 Lightning. Samolot, znany jako "Maid of Harlech", jest określany jako najlepiej zachowane miejsce katastrofy wojskowego samolotu w Walii. Jego obecność pod warstwą piasku przez dziesięciolecia była niemal zapomniana, aż do momentów, gdy natura sama odsłaniała szczątki maszyny - po raz pierwszy w latach 70., ponownie w 2007 roku oraz ostatnio w 2014 roku.

Wrak leży około dwóch metrów pod powierzchnią piasku, a jego lokalizacja pozostaje ściśle strzeżoną tajemnicą. Decyzja o nieujawnianiu dokładnego położenia ma na celu ochronę samolotu przed nieuprawnioną penetracją i zniszczeniem.

Katastrofa, która zapisała się w historii

Do katastrofy doszło we wrześniu 1942 roku podczas rutynowej misji treningowej z użyciem broni. Za sterami maszyny siedział 24-letni 2. porucznik Robert F. Elliott z Rich Square w Karolinie Północnej. Po starcie z bazy Llanbedr samolot napotkał trudności techniczne, które zmusiły pilota do awaryjnego lądowania na plaży. Elliott wyszedł z wypadku bez szwanku, jednak kilka miesięcy później został uznany za zaginionego w akcji.

Historia ta nabiera szczególnego wymiaru dzięki pamięci zachowanej przez rodzinę pilota. Jego siostrzeniec, również Robert Elliott, emerytowany członek Marynarki Wojennej USA, odwiedził miejsce katastrofy w 2016 roku, podkreślając osobisty i rodzinny wymiar tego wydarzenia.

Pierwszy taki zabytek w Wielkiej Brytanii

Agencja Cadw, odpowiedzialna za ochronę walijskich zabytków, przyznała wrakowi status zabytku wpisanego do rejestru. Tym samym "Maid of Harlech" dołączył do grona zamków, opactw i prehistorycznych stanowisk objętych ochroną w regionie. To pierwszy przypadek w historii Wielkiej Brytanii, gdy miejsce katastrofy wojskowego samolotu otrzymało taki status z uwagi na swoje znaczenie historyczne i archeologiczne.

Wrak "Maid of Harlech" jest dziś nie tylko cennym świadectwem historii II wojny światowej, ale również unikalnym obiektem archeologicznym. Eksperci podkreślają, że miejsce to jest jednym z najważniejszych znalezisk z czasów wojny, jakie odkryto na terenie Wielkiej Brytanii w ostatnich latach. Lokalne społeczności, historycy oraz rodziny lotników traktują ten wrak jako symbol odwagi i poświęcenia tysięcy żołnierzy.

Wrak jako przestroga i pamiątka

Walijskie władze podkreślają, że "Maid of Harlech" to nie tylko wrak samolotu, ale przede wszystkim miejsce pamięci o wydarzeniach, które nie mogą zostać zapomniane. Każdego roku podczas obchodów Dnia Pamięci wrak przypomina o dziesiątkach tysięcy lotników, którzy szkolili się w Walii i często oddawali życie w walce lub podczas tragicznych wypadków.

Choć nie planuje się wydobycia maszyny, jej obecność pod piaskiem i status zabytku mają być gwarantem, że historia "Maid of Harlech" będzie przekazywana kolejnym pokoleniom.