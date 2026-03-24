Już wkrótce rusza sezon na popularne rejsy tramwajem wodnym z Gdańska i Gdyni na Hel. Tegoroczne ceny biletów mogą jednak uderzyć po kieszeni - za podróż trzeba będzie zapłacić więcej niż rok temu.

Trasa Gdańsk - Sopot - Hel jest popularna wśród turystów. Na Helu można m.in. odwiedzić fokarium, latarnię morską, czy przespacerować się plażą.

W tym roku za bilet normalny w jedną stronę na wspomnianej trasie trzeba będzie zapłacić 120 zł (rok temu 105 zł), a za ulgowy - 90 zł (rok temu 80 zł). Przewóz roweru kosztuje 45 zł. W przypadku biletu w obie strony ceny wynoszą odpowiednio: 170 zł (normalny), 140 zł (ulgowy) i 65 zł za rower.

Dla czteroosobowej rodziny (dwoje dorosłych i dwoje dzieci) koszt wycieczki w obie strony to aż 620 zł. To wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednim sezonem - zauważa Dziennik Bałtycki, który przygotował cenowe podsumowanie.

Ceny rejsów z Gdyni na Hel

Podróż z Gdyni na Hel jest nieco tańsza. Za bilet normalny w jedną stronę zapłacimy 105 zł, ulgowy - 80 zł, a przewóz roweru - 45 zł. Bilet w obie strony to koszt 160 zł (normalny), 130 zł (ulgowy) i 65 zł za rower.

Kiedy ruszają pierwsze rejsy?

Rejsy realizuje Żegluga Gdańska. Pierwsze kursy zaplanowano na sobotę, 25 kwietnia. Bilety można kupić wyłącznie w kasach biletowych. (Ich listę znajdziecie: TUTAJ ). Rejs trwa około dwóch godzin. Z biletów ulgowych mogą korzystać dzieci, młodzież szkolna oraz studenci do 26. roku życia.

Dzieci do lat 4 podróżują bezpłatnie.