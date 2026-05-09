Najbliższa noc będzie bardzo zimna z ostrzeżeniami I stopnia przed przymrozkami w dziewięciu województwach. W niedzielę cieplej, z temperaturą do 20 st. C lub wyższą - poinformował synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Poniedziałek natomiast zapowiada się jako ciepły, ale burzowy dzień z dużą ilością deszczu.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
W sobotnie popołudnie w północno-zachodniej części kraju prognozuje się słoneczną pogodę, natomiast na wschodzie i południu będzie ona zdecydowanie gorsza. Miejscami - zwłaszcza na Suwalszczyźnie - możliwe są przelotne opady deszczu. Także na Suwalszczyźnie będzie najniższa temperatura - termometry wskażą tam 9 st. C, natomiast nad samym morzem można spodziewać się około 11 st. C. Poza tym, na terenie całego kraju będzie od 14 st. C do 17 st. C.
Najbliższa noc na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie, ale bardzo zimno. Synoptyk IMGW zapowiedział, że w związku z prognozowanym spadkiem temperatury powietrza do około 2 st. C, a lokalnie 0 st. C i przy gruncie do -2 st. C, lokalnie do -4 st. C.
Zostało wydane ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przed przymrozkami. Będzie ono obowiązywało od soboty, od godz. 23 do niedzieli do godz. 7. w woj.: pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, a także w części zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i dolnośląskiego.
Dodatkowo w północnej części kraju nad ranem możliwe są krótkotrwałe mgły lub silne zamglenia. Na krańcach północno-wschodnich możliwy jest słaby deszcz. W nocy wiatr będzie słaby, a na przeważającym obszarze kraju - zmienny.