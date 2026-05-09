Uszkodzony gazociąg w Wilczowoli w powiecie zwoleńskim na Mazowszu. Służby ewakuowały mieszkańców 10 domów.

Służby pracują na miejscu uszkodzenia gazociągu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Jedna z maszyn pracujących przy remoncie drogi w Wilczowoli uderzyła w gazociąg, doprowadzając do jego przerwania. Gaz zaczął się ulatniać - informuje reporter RMF FM.

Nikomu nic się nie stało.

Na miejscu pracuje pogotowie gazowe. Specjaliści próbują uszczelnić uszkodzoną rurę, jednak nie jest to łatwe. Obecnie trwa trzecia próba naprawy - dwie poprzednie zakończyły się niepowodzeniem.

Policjanci kierują kierowców jadących drogą krajową nr 79 na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

