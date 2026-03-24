W 11 nowych zawodach od 1 września będą mogli kształcić się uczniowie szkół branżowych. Ministerstwo edukacji poinformowało we wtorek, że Barbara Nowacka podpisała w tej sprawie rozporządzenie.

Od 1 września 2026 roku w szkołach branżowych pojawi się 11 nowych zawodów w trzech branżach: mechanika precyzyjna, ogrodnictwo i teleinformatyka.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Zmiany w szkolnictwie branżym od roku szkolnego 2026/2027

Od 1 września w życie wejdą nowe zawody szkolnictwa branżowego. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Przepisy wprowadzają możliwość kształcenia w 11 nowych zawodach w trzech branżach:

w branży mechaniki precyzyjnej to: monter optoelektroniki , technik optoelektroniki , technik optyki okularowej ;

, , ; w branży ogrodniczej: agroogrodnik , asystent florystyczny , asystent ogrodniczy , ogrodnik terenów zieleni , technik aranżacji florystycznych , technik agroogrodnictwa , technik architektury krajobrazu i arborystyki ;

, , , , , , ; w branży teleinformatycznej: technik cyberbezpieczeństwa.

W klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego są zawody jedno- i wielokwalifikacyjne. Zdobycie każdej kwalifikacji wymaga zdania egzaminu zawodowego. Egzaminy są organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdanie każdego egzaminu zawodowego potwierdzane jest certyfikatem kwalifikacji zawodowej. Po uzyskaniu wszystkich certyfikatów uczeń otrzymuje dyplom zawodowy.

Na przykład technik pojazdów samochodowych to zawód wymagający uzyskania dwóch kwalifikacji: MOT.05 (obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów) oraz MOT.06 (organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów). Kształcenie odbywa się w 5-letnim technikum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczna forma kształcenia ustawicznego skierowana do osób dorosłych, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć nowy zawód.

Resort przekazał, że w kwalifikacjach wyodrębnionych w nowych zawodach także będzie możliwe prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Te zawody zostają wykreślone

Jednocześnie, w związku z wprowadzonymi zmianami, wykreślono dotychczasowe zawody: mechanik precyzyjny (możliwość uruchomienia kształcenia w tym zawodzie jeszcze w roku 2026/2027 i 2027/2028), optyk-mechanik oraz technik optyk, ogrodnik, technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu.

Kształcenie w zawodzie florysta zostało przeniesione ze szkoły policealnej do branżowej szkoły I stopnia.