Donald Trump zdradził, że jego żona Melania Trump nie podchodzi z entuzjazmem do charakterystycznego tańca prezydenta USA do przeboju "Y.M.C.A." grupy Village People. Występy prezydenta wywołują natomiast entuzjazm jego zwolenników.

Donald Trump i Melania Trump / Alexi J. Rosenfeld/Getty AFP/East News / East News

Donald Trump regularnie tańczy do przeboju "Y.M.C.A." grupy Village People.

Taniec Trumpa wywołuje entuzjazm wśród jego zwolenników, jednak nie podoba się jego żonie, Melanii Trump, która uważa, że nie przystoi to prezydentowi.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Donald Trump od lat słynie z nietypowych występów podczas swoich wieców wyborczych. Jego taniec do "Y.M.C.A." stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów kampanii. Trump zaciska pięści, rytmicznie porusza zgiętymi rękami w przód i w tył, lekko uginając kolana i stojąc w miejscu. Publiczność szaleje z radości, a sam polityk nie ukrywa, że lubi ten sposób ekspresji.

Melania Trump: Przestań tańczyć

Okazuje się jednak, że nie wszyscy podzielają entuzjazm wyborców. Największą przeciwniczką tanecznych popisów prezydenta jest jego żona, Melania Trump. Podczas jednego z wieców na Florydzie Donald Trump zdradził, co sądzi o tym jego małżonka.

Moja żona nienawidzi, kiedy tańczę to tego utworu, który czasem nazywany jest narodowym hymnem osób homoseksualnych. Ale wiecie, my kochamy tę piosenkę. Ciągle mi powtarza - a musicie pamiętać, że to bardzo elegancka kobieta - "Kochanie, ja cię proszę! Przestań tańczyć, to nie jest zachowanie godne prezydenta" - wyznał Trump, cytowany przez "Variety".

Melania już wcześniej komentowała taniec męża w rozmowie z FOX News. W niektórych momentach mi się to podoba. Są jednak dni, kiedy to nie jest na miejscu i powiedziałam mu to. Ale to jego taniec i myślę, że ludzie go uwielbiają - wyznała.

Wideo youtube

"Y.M.C.A." - hit kampanii i powód do sporów

Według wyliczeń stacji ABC News, w 2024 roku Donald Trump zatańczył do "Y.M.C.A." na ponad 110 wiecach. Piosenka towarzyszyła mu podczas schodzenia z mównicy, stając się nieodłącznym elementem jego kampanii.

Nie wszystkim jednak podoba się wykorzystywanie tego przeboju. W 2023 roku menadżerka Village People, Karen Willis, zaapelowała o zaprzestanie używania utworów zespołu podczas wieców Trumpa. Sprawa podzieliła także samych członków grupy. W styczniu 2025 roku współzałożyciel zespołu, Victor Willis, wystąpił z "Y.M.C.A." podczas uroczystości zaprzysiężenia obecnego prezydenta. Z kolei były członek grupy, Jim Newman, zapewniał, że żaden z oryginalnych członków Village People nie zaśpiewałby na wiecu Trumpa ani nie przekazał mu praw do piosenek.