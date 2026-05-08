Donald Trump zdradził, że jego żona Melania Trump nie podchodzi z entuzjazmem do charakterystycznego tańca prezydenta USA do przeboju "Y.M.C.A." grupy Village People. Występy prezydenta wywołują natomiast entuzjazm jego zwolenników.
- Donald Trump regularnie tańczy do przeboju "Y.M.C.A." grupy Village People.
- Taniec Trumpa wywołuje entuzjazm wśród jego zwolenników, jednak nie podoba się jego żonie, Melanii Trump, która uważa, że nie przystoi to prezydentowi.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.
Donald Trump od lat słynie z nietypowych występów podczas swoich wieców wyborczych. Jego taniec do "Y.M.C.A." stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów kampanii. Trump zaciska pięści, rytmicznie porusza zgiętymi rękami w przód i w tył, lekko uginając kolana i stojąc w miejscu. Publiczność szaleje z radości, a sam polityk nie ukrywa, że lubi ten sposób ekspresji.
Okazuje się jednak, że nie wszyscy podzielają entuzjazm wyborców. Największą przeciwniczką tanecznych popisów prezydenta jest jego żona, Melania Trump. Podczas jednego z wieców na Florydzie Donald Trump zdradził, co sądzi o tym jego małżonka.
Moja żona nienawidzi, kiedy tańczę to tego utworu, który czasem nazywany jest narodowym hymnem osób homoseksualnych. Ale wiecie, my kochamy tę piosenkę. Ciągle mi powtarza - a musicie pamiętać, że to bardzo elegancka kobieta - "Kochanie, ja cię proszę! Przestań tańczyć, to nie jest zachowanie godne prezydenta" - wyznał Trump, cytowany przez "Variety".
Melania już wcześniej komentowała taniec męża w rozmowie z FOX News. W niektórych momentach mi się to podoba. Są jednak dni, kiedy to nie jest na miejscu i powiedziałam mu to. Ale to jego taniec i myślę, że ludzie go uwielbiają - wyznała.
Według wyliczeń stacji ABC News, w 2024 roku Donald Trump zatańczył do "Y.M.C.A." na ponad 110 wiecach. Piosenka towarzyszyła mu podczas schodzenia z mównicy, stając się nieodłącznym elementem jego kampanii.
Nie wszystkim jednak podoba się wykorzystywanie tego przeboju. W 2023 roku menadżerka Village People, Karen Willis, zaapelowała o zaprzestanie używania utworów zespołu podczas wieców Trumpa. Sprawa podzieliła także samych członków grupy. W styczniu 2025 roku współzałożyciel zespołu, Victor Willis, wystąpił z "Y.M.C.A." podczas uroczystości zaprzysiężenia obecnego prezydenta. Z kolei były członek grupy, Jim Newman, zapewniał, że żaden z oryginalnych członków Village People nie zaśpiewałby na wiecu Trumpa ani nie przekazał mu praw do piosenek.