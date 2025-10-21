Portugalskie media ujawniają kulisy katastrofy lizbońskiej kolejki linowo-terenowej Gloria. Była ona wyposażona w linę nośną nieprzystosowaną do transportu pasażerów - wynika z ustaleń śledczych prowadzących dochodzenie. W tragedii z 3 września zginęło 16 osób.

Miejsce katastrofy kolejki w Lizbonie

Katastrofa lizbońskiej kolejki linowo-terenowej Gloria miała miejsce 3 września 2025 roku - zginęło w niej 16 osób, a 22 zostały ranne.

Portugalskie media, powołując się na ustalenia komisji GPIAFF, ujawniają, że przyczyną tragedii była nieprawidłowa lina nośna, nieprzystosowana do transportu pasażerów.

Lina została zainstalowana w grudniu 2022 roku i nie posiadała wymaganego certyfikatu bezpieczeństwa.

Wiadomość tę przekazała portugalska telewizja SIC powołując się na ustalenia państwowej komisji do spraw badania wypadków lotniczych i kolejowych (GPIAFF). Potwierdziło to wcześniejsze spekulacje w tej sprawie.

Inspektorzy badający okoliczności wypadku wyjaśnili, że mimo częstych kontroli Glorii osoby kontrolujące stan pojazdu nie wiedziały, że lina, po której porusza się kolejka, nie miała wymaganego certyfikatu.

Z ustaleń śledczych wynika, że niewłaściwą linę zainstalowano w grudniu 2022 roku. Wprawdzie operator kolejki, spółka Carris, przyznał, że wymieniona lina była tańsza, ale utrzymywał dotychczas, że spełniała wszystkie wymagane normy, a Gloria była bezpieczna.

W wieczornym oświadczeniu burmistrz Lizbony Carlos Moedas powiedział, powołując się na ujawnione wyniki śledztwa, że "to właśnie przyczyny techniczne, a nie polityczne zaniedbania, jak sugerowano" doprowadziły do wypadku Glorii.

3 września, w wyniku pęknięcia liny, przy prędkości 60 km/h kolejka wypadła z szyn i uderzyła w ścianę pobliskiego budynku na lizbońskiej starówce. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu; w wypadku zginęło 16 osób, a 22 zostały ranne.