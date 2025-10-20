Bułgaria zadeklarowała gotowość do przepuszczenia samolotu Władimira Putina, jeśli rosyjski prezydent zdecyduje się lecieć do Budapesztu na planowane spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak podkreślił szef bułgarskiej dyplomacji Georg Georgijew, Sofia nie otrzymała jeszcze oficjalnej prośby ze strony Moskwy.

Spotkanie Trump-Putin coraz bliżej. Bułgaria otwiera swoje niebo / VLADIMIR SMIRNOV/AFP/East News / East News

Bułgaria deklaruje możliwość przepuszczenia samolotu Władimira Putina, zmierzającego do Budapesztu.

Szef bułgarskiego MSZ deklaruje jednak, że w rozmowach powinien uczestniczyć Wołodymyr Zełenski.

Trasa przelotu Putina do Węgier nie jest jeszcze ustalona.

Minister spraw zagranicznych Bułgarii Georg Georgijew podczas spotkania w Luksemburgu zaznaczył, że data szczytu rosyjsko-amerykańskiego nie została jeszcze ustalona. Kiedy dokonywane są wysiłki na rzecz pokoju, takie wysiłki należy popierać - podkreślił. Dodał jednocześnie, że Bułgaria niezmiennie wspiera integralność terytorialną i niezależność Ukrainy.

Georgijew zaznaczył również, że w rozmowach dotyczących przyszłości Ukrainy powinien uczestniczyć także prezydent Wołodymyr Zełenski. Los Ukrainy nie powinien być rozstrzygany bez udziału tego kraju - powiedział.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w piątek, że nie została jeszcze ustalona trasa, jaką Władimir Putin miałby dotrzeć do Budapesztu. Moskwa nie zwróciła się dotychczas do Sofii z oficjalną prośbą o zgodę na przelot.

Logistyka przelotu i wyzwania prawne

Trump i Putin uzgodnili, że spotkają się osobiście w Budapeszcie podczas rozmowy telefonicznej, którą odbyli w czwartek. Jedyna trasa do stolicy Węgier, która nie wymagałaby przelatywania przez przestrzeń powietrzną innego państwa Unii Europejskiej lub Ukrainy, prowadzi nad Morzem Śródziemnym, Albanią lub Czarnogórą, a następnie nad Serbią.

Zarówno Bułgaria, jak i Węgry są członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), który wydał nakaz aresztowania Putina w związku z jego udziałem w deportacjach ukraińskich dzieci podczas rosyjskiej napaści na Ukrainę. Węgry notyfikowały swoje wycofanie się z MTK, ale decyzja ta wejdzie w życie dopiero w czerwcu przyszłego roku. W kwietniu Budapeszt odwiedził inny przywódca ścigany przez MTK - premier Izraela Benjamin Netanjahu - jednak władze węgierskie odmówiły jego zatrzymania.



