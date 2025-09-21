Spółka Carris – operator lizbońskiej kolejki linowo-terenowej Gloria – zataiła informacje o co najmniej dwóch wcześniejszych wypadkach. Do takiej wiedzy dotarły portugalskie media. 3 września kolejka w Lizbonie ulegała katastrofie. Zginęło 16 osób.

Media: Operator lizbońskiej kolejki zataił informacje o wcześniejszych wypadkach / EPA/TIAGO PETINGA / PAP

Według telewizji CNN Portugal, powołującej się na pracowników spółki, wypadki Glorii zdarzyły się w ub.r. oraz w maju 2025. Nikt nie odniósł w nich obrażeń, ustaliła stacja.

Carris nie tylko zataiła problemy kolejki Gloria, ale po katastrofie z 3 września przedstawiciele dyrekcji spółki negowali fakt, jakoby w ostatnich latach miało dochodzić do wypadków pojazdu, kursującego po Starówce w Lizbonie - twierdzą media. "Wewnątrz spółki Carris po katastrofie Glorii panuje atmosfera strachu oraz milczenia", przekazała CNN Portugal.

Tragedia w portugalskiej stolicy

Do tragicznego zdarzenia na trasie kolejki Gloria, w wyniku którego zginęło 16 osób, doszło późnym popołudniem 3 września na skutek pęknięcia liny i wypadnięcia kolejki z szyn. Po uderzeniu z prędkością 60 km/h w ścianę pobliskiego budynku pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Śledztwo wykazało, że motorniczy podjął kilka prób hamowania, ale okazały się one nieskuteczne.

W wypadku śmierć poniosło pięciu obywateli Portugalii, trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków i dwóch obywateli Korei Południowej, a także Szwajcarka, Francuzka, Amerykanin oraz Ukrainiec. 22 osoby zostały ranne.

Kolejka Gloria o napędzie elektrycznym, uruchomiona w 1885 r., jest jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy Portugalii. Została wpisana na listę zabytków narodowych. Szacuje się, że przewozi rocznie ponad trzy miliony pasażerów.