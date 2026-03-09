W niedzielny wieczór w Belo Horizonte doszło do wydarzeń, które na długo pozostaną w pamięci kibiców brazylijskiej piłki nożnej. Finał Campeonato Mineiro pomiędzy Cruzeiro a Atletico Mineiro zakończył się nie tylko triumfem gospodarzy, ale przede wszystkim bójką, po której aż 23 zawodników zostało ukaranych czerwonymi kartkami.

  • W finale Campeonato Mineiro doszło do bójki między piłkarzami Cruzeiro i Atletico Mineiro.
  • Sędzia ukarał łącznie 23 zawodników czerwonymi kartkami.
  • Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Spotkanie, które miało wyłonić mistrza brazylijskiego stanu Minas Gerais, zakończyło się wynikiem 1:0 dla Cruzeiro. Decydującą bramkę zdobył w 60. minucie Kaio Jorge, dając Cruzeiro pierwszy tytuł od 2019 roku.

Niestety, sportowe emocje zeszły na dalszy plan w obliczu wydarzeń z ostatnich minut meczu.

Bójka, interwencja policji i rekordowa liczba czerwonych kartek

Do masowej konfrontacji doszło w doliczonym czasie gry. Wszystko zaczęło się od starcia bramkarza Atletico, Eversona, z pomocnikiem Cruzeiro, Christianem.

Po zderzeniu przy walce o piłkę Everson popchnął rywala na ziemię i przycisnął kolanem do klatki piersiowej. Natychmiast zareagowali koledzy Christiana, którzy rzucili się na bramkarza, a sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli.

Na murawie pojawiły się służby porządkowe, próbując rozdzielić walczących zawodników obu drużyn.

Choć sędzia Matheus Delgado Candancan nie pokazał żadnej czerwonej kartki podczas meczu, brazylijski portal Globo poinformował, że łącznie 23 zawodników zostało później ukaranych wykluczeniem, ponieważ bójka uniemożliwiła arbitrowi pokazanie kartek na boisku.

Wśród ukaranych znaleźli się m.in. były napastnik reprezentacji Brazylii i FC Porto, Hulk, a także były zawodnik Atletico Madryt i Nottingham Forest, Renan Lodi. Cruzeiro straciło 12 zawodników, w tym strzelca zwycięskiej bramki, Kaio Jorge. Atletico Mineiro - 11.

"To godne pożałowania"

Po meczu głos zabrał Hulk, jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy Atletico Mineiro. To godne pożałowania. Nie możemy dawać takiego przykładu, bo to ma reperkusje na całym świecie - podkreślił, cytowany przez BBC.

Obie drużyny nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. Po czterech kolejkach Serie A (najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Brazylii) zarówno Atletico, jak i Cruzeiro pozostają bez zwycięstwa i zajmują odpowiednio 17. i 19. miejsce w tabeli.

Zobacz również: