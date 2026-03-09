W niedzielny wieczór w Belo Horizonte doszło do wydarzeń, które na długo pozostaną w pamięci kibiców brazylijskiej piłki nożnej. Finał Campeonato Mineiro pomiędzy Cruzeiro a Atletico Mineiro zakończył się nie tylko triumfem gospodarzy, ale przede wszystkim bójką, po której aż 23 zawodników zostało ukaranych czerwonymi kartkami.

W finale Campeonato Mineiro doszło do bójki między piłkarzami Cruzeiro i Atletico Mineiro.

Sędzia ukarał łącznie 23 zawodników czerwonymi kartkami.

Spotkanie, które miało wyłonić mistrza brazylijskiego stanu Minas Gerais, zakończyło się wynikiem 1:0 dla Cruzeiro. Decydującą bramkę zdobył w 60. minucie Kaio Jorge, dając Cruzeiro pierwszy tytuł od 2019 roku.

Niestety, sportowe emocje zeszły na dalszy plan w obliczu wydarzeń z ostatnich minut meczu.

Bójka, interwencja policji i rekordowa liczba czerwonych kartek

Do masowej konfrontacji doszło w doliczonym czasie gry. Wszystko zaczęło się od starcia bramkarza Atletico, Eversona, z pomocnikiem Cruzeiro, Christianem.

Po zderzeniu przy walce o piłkę Everson popchnął rywala na ziemię i przycisnął kolanem do klatki piersiowej. Natychmiast zareagowali koledzy Christiana, którzy rzucili się na bramkarza, a sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli.