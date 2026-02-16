Co najmniej sześć osób zginęło, a 46 zostało rannych w wyniku wypadku autobusu na autostradzie BR-153 w stanie Sao Paulo. Pojazd przewoził pracowników rolnych na południe kraju.

Tragiczny wypadek autobusu w Brazylii: sześć ofiar śmiertelnych i dziesiątki rannych - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek we wczesnych godzinach porannych w pobliżu miasta Marilia w południowej Brazylii.

Jak poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalną straż pożarną, autobus przewożący pracowników rolnych zjechał z drogi i dachował.

Według informacji przekazanych przez dziennik "Folha de S. Paulo", w trakcie podróży na jednym z tylnych kół autobusu doszło do pęknięcia opony.

Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który następnie wypadł z trasy i przewrócił się na dach.

Jak ustaliła policja, autobus przewoził pracowników rolnych ze stanu Maranhao na północnym wschodzie Brazylii do Santa Catarina na południu kraju, gdzie mieli uczestniczyć w zbiorach jabłek.