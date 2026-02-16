Co najmniej sześć osób zginęło, a 46 zostało rannych w wyniku wypadku autobusu na autostradzie BR-153 w stanie Sao Paulo. Pojazd przewoził pracowników rolnych na południe kraju.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek we wczesnych godzinach porannych w pobliżu miasta Marilia w południowej Brazylii.

Jak poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalną straż pożarną, autobus przewożący pracowników rolnych zjechał z drogi i dachował.

Według informacji przekazanych przez dziennik "Folha de S. Paulo", w trakcie podróży na jednym z tylnych kół autobusu doszło do pęknięcia opony.

Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który następnie wypadł z trasy i przewrócił się na dach.

Jak ustaliła policja, autobus przewoził pracowników rolnych ze stanu Maranhao na północnym wschodzie Brazylii do Santa Catarina na południu kraju, gdzie mieli uczestniczyć w zbiorach jabłek.

Policja cywilna prowadzi działania mające na celu identyfikację ofiar oraz wyjaśnienie okoliczności wypadku. Trwa również śledztwo dotyczące firmy odpowiedzialnej za transport. Na razie nie podano oficjalnej liczby wszystkich pasażerów autobusu - informuje CNN Brasil.