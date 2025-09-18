U byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro zdiagnozowano raka skóry. Zmiany nowotworowe zostały już usunięte.

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro / Andre Borges / PAP/EPA

Badania wykazały, że dwie ze zmian chorobowych były wczesną postacią raka skóry - przekazał dziennikarzom doktor Claudio Birolini. Zmiany na skórze Jaira Bolsonaro zostały usunięte chirurgicznie. Teraz konieczne będą regularne badania.

70-letni polityk został wypisany w środę ze szpitala, do którego został przyjęty we wtorek z powodu wymiotów, zawrotów głowy oraz niskiego ciśnienia krwi. Wiadomo, że jego stan zdrowia poprawił się.

Surowy wyrok dla byłego prezydenta

Na początku września Jair Bolsonaro został skazany przez Sąd Najwyższy na 27 lat i 3 miesiące więzienia. To kara za spiskowanie w celu przeprowadzenia zamachu stanu po przegranych wyborach prezydenckich w 2022 roku.

70-letni Bolsonaro, który sprawował najwyższy urząd w państwie w latach 2019-2022, jest pierwszym prezydentem Brazylii, który został skazany na karę więzienia za próbę obalenia władzy po wygaśnięciu jego kadencji. Konsekwentnie zaprzecza wszelkim oskarżeniom.

Wspierany przez prezydenta USA Donalda Trumpa polityk przebywa od sierpnia w areszcie domowym.

Prezydent USA Donald Trump nazwał skazanie Jaira Bolsonaro "straszną rzeczą". Myślę, że to bardzo złe dla Brazylii - dodał.

Sekretarz Stanu USA Marco Rubio oświadczył na portalu X, że brazylijski sąd w sprawie Bolsonaro "orzekł niesprawiedliwie". Dodał, że "Stany Zjednoczone odpowiednio zareagują na to polowanie na czarownice".