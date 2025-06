Szwedzki parlament okazał się być zgodny w kwestii podniesienia wydatków na bezpieczeństwo - wszystkie ugrupowania zawarły porozumienie w sprawie przeznaczenia dodatkowych 300 mld koron na zbrojenia i obronę cywilną. "Zasadniczo chodzi o to, aby nasze dzieci i wnuki nie musiały uczyć się języka rosyjskiego" - zaznaczyła minister finansów Elizabeth Svantesson.

Przedstawiciele wszystkich ośmiu partii w szwedzkim parlamencie ogłosili porozumienie ws. przeznaczenia dodatkowych 300 mld koron na zbrojenia i obronę cywilną (zdjęcie ilustracyjne) / VALDA KALNINA / PAP/EPA

Wielkość inwestycji określana jest jako historyczna. Zwiększone wydatki mają pozwolić Szwecji na osiągnięcie proponowanego przez szefa NATO Marka Ruttego progu 3,5 proc. PKB na wojsko, a także 1,5 proc. PKB na inne zadania związane z bezpieczeństwem. Szeroki konsensus w szwedzkim parlamencie jest niemal wyjątkowy w kontekście międzynarodowym - podkreślił minister obrony Pal Jonson na konferencji prasowej w Sztokholmie.

Minister finansów Elizabeth Svantesson poinformowała, że wydatek 300 mld koron (ok. 27 mld euro) zostanie sfinansowany z pożyczek i spowoduje wzrost długu publicznego o 3 proc. Zasadniczo chodzi o to, aby nasze dzieci i wnuki nie musiały uczyć się języka rosyjskiego - zaznaczyła, odnosząc się do konieczności wzmocnienia obrony w odpowiedzi na możliwą agresję ze strony Rosji.

Wynik przyszłorocznych wyborów bez wpływu na podnoszenie nakładów

Oprócz rządzącej Szwecją koalicji trzech ugrupowań centroprawicowych (Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci oraz Liberałowie), porozumienie zawarli również: skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci, Partia Robotnicza - Socjaldemokraci, Partia Centrum, Partia Ochrony Środowiska-Zieloni, a także Partia Lewicy. Zgoda wszystkich ugrupowań ma pozwolić na dalsze podnoszenie nakładów na zbrojenia bez względu na wynik wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na jesień 2026 r.

W przypadku sposobu finansowania nakładów nie było pełnej zgody między partiami. Opozycyjni dziś socjaldemokraci proponowali wprowadzenie specjalnego podatku na zbrojenia, który mieliby płacić najbogatsi. Na to z kolei nie zgodził się premier Szwecji Ulf Kristersson.

Próg wydatków na obronność w NATO zostanie podniesiony?

Rząd w Sztokholmie w 2024 r. na obronność przeznaczył 2,2 proc. PKB. Na szczycie NATO w Hadze w dniach 24-25 czerwca najprawdopodobniej podjęta zostanie decyzja o wyznaczeniu nowego, wyższego progu wydatków na obronność. Obecnie wynosi on 2 proc. PKB.