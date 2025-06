Jak Władimir Putin spędził noc ze środy na czwartek? Wypowiadając się na temat wojny z Ukrainą, negocjacji pokojowych i relacji z krajami Zachodu. Przemyślenia rosyjskiego prezydenta zebraliśmy w poniższym artykule.

Władimir Putin / IMAGO/Kristina Kormilitsyna/Imago Stock and People / East News

W nocy ze środy na czwartek, podczas wystąpienia na Forum Ekonomicznym w Petersburgu, prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Moskwa jest gotowa do prowadzenia merytorycznych rozmów na temat zasad porozumienia pokojowego z Kijowem. Dodał, że kolejne spotkanie zespołów negocjacyjnych jest możliwe po 22 czerwca i ważne jest zagwarantowanie tego, żeby następny przywódca Ukrainy nie podważał zawartych z jego krajem porozumień.

Rosyjski przywódca zaznaczył, że w sprawie Ukrainy jest gotowy rozmawiać z każdym, "nawet z Wołodymyrem Zełenskim". Zaznaczył, że mógłby się spotkać z ukraińskim prezydentem w końcowej fazie negocjacji w sprawie rozejmu. Przypomnijmy, że Władimir Putin miał już okazję spotkać się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim, ale w połowie maja br. nie zdecydował się przylecieć do Turcji, gdzie odbyło się rosyjsko-ukraińskie spotkanie delegacji niższego szczebla.

"Rosja nie stanowi zagrożenia dla NATO"

Władimir Putin w trakcie swojej przemowy uznał, że twierdzenia, jakoby Rosja planowała zaatakować NATO, są nonsensem i są rozpowszechniane przez zachodnich polityków, aby oszukać podatników i zmusić ich do wydania większych środków na obronę. Zaznaczył, że jego kraj nie stanowi zagrożenia dla NATO i nie uważa planów zbrojeniowych Sojuszu Północnoatlantyckiego za zagrożenie dla Rosji. Decyzja użycia siły na Ukrainie nie oznacza, że Moskwa planuje atak na Europę Wschodnią - oświadczył, cytowany przez Reutersa.

Chwali Trumpa, mógłby porozmawiać z Merzem

Prezydent Rosji powiedział też, że Donald Trump ma rację, kiedy mówi, że wojna przeciwko Ukrainie nie miałaby miejsca, gdyby to on sprawował w 2022 r. władzę w Stanach Zjednoczonych. Komentując relacje z amerykańskim przywódcą, zaznaczył, że ich potencjalne spotkanie powinno być dobrze przygotowane i przynieść pozytywne rezultaty. To dobrze, że Trump jest biznesmenem, dobrze kalkuluje - ocenił, wyrażając nadzieję, że Waszyngton podejmie kroki w celu przywrócenia stosunków z Moskwą.

Przywódca Rosji stwierdził ponadto, że jest gotowy rozmawiać z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, ale wątpi, aby Niemcy mogły być pośrednikiem w rozmowach z Ukrainą. Dodał, że wysłanie przez Niemcy na Ukrainę pocisków manewrujących Taurus oznaczałoby bezpośrednie zaangażowanie się tego kraju w wojnę, ale nie zatrzymałoby pochodu rosyjskich wojsk.