Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego potwierdziła już 20 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w Canterbury. Władze apelują do osób, które odwiedziły popularny klub nocny, uważany za ognisko choroby, o pilny kontakt z lekarzem i przyjęcie antybiotyków. Uniwersytet Kent rozpoczął akcję szczepień wśród studentów. Służby ostrzegają, że liczba zakażeń może wzrosnąć.

Studenci Uniwersytetu Kent w kolejce po szczepionkę / Gareth Fuller / PAP/PA

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W środę Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) poinformowała o wykryciu kolejnych pięciu przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w Canterbury. Tym samym liczba potwierdzonych zachorowań wzrosła do 20. Sześć z nich wywołały meningokoki grupy B - szczep bakterii uznawany za rzadki, ale wyjątkowo groźny i potencjalnie śmiertelny.

Niestety, do tej pory potwierdzono już dwie ofiary śmiertelne . Zmarli 18-letnia licealistka oraz 21-letni student. Władze podkreślają, że sytuacja jest poważna, a działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby są prowadzone na szeroką skalę.

Klub nocny ogniskiem choroby

Większość przypadków zachorowań łączy się z popularnym wśród studentów Uniwersytetu Kent klubem nocnym Club Chemistry w Canterbury. Według właścicieli lokalu w dniach 5, 6 i 7 marca bawiło się tam około 2 tysiące osób. To właśnie te osoby są obecnie objęte szczególnym nadzorem sanitarnym.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zaapelował do wszystkich, którzy przebywali w tym czasie w klubie, aby niezwłocznie zgłosili się po antybiotyki. Podobny apel wystosował minister zdrowia Wes Streeting, który ostrzegł, że liczba zachorowań może jeszcze wzrosnąć.

Akcja szczepień na Uniwersytecie Kent

W odpowiedzi na dynamicznie rozwijającą się sytuację Uniwersytet Kent rozpoczął akcję szczepień wśród swoich studentów. Działania te mają na celu ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby w środowisku akademickim, które - jak pokazują dotychczasowe przypadki - jest szczególnie narażone na zakażenie.

Chociaż liczba przypadków w Canterbury budzi niepokój, minister zdrowia zapewnia, że ryzyko dla całej populacji pozostaje niewielkie. W normalnych warunkach w Wielkiej Brytanii notuje się około 350 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych rocznie, co oznacza średnio jeden przypadek dziennie.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to choroba, która może rozwijać się bardzo szybko. Do jej najczęstszych objawów należą wysoka gorączka, silny ból głowy, sztywność karku, nudności, światłowstręt oraz charakterystyczna wysypka. W przypadku wystąpienia takich symptomów zaleca się natychmiastowy kontakt z lekarzem.